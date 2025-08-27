En un operativo realizado este martes sobre Autovía 6, a la altura del kilómetro 166, la Policía Vial de Luján, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia -en coordinación con la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio- interceptó una camioneta Toyota Hilux blanca que circulaba sin patente.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron ocultos 1,250 gramos de cocaína, fraccionados en 1200 dosis y 12 envoltorios de nylon listos para su comercialización, detallaron.

Además, incautaron “una importante suma de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares”.

Y como resultado del procedimiento “fueron detenidos Alberto Giovanetone y Juan Manuel Retamozo, ambos mayores de edad y con domicilio en Luján”, señalaron las autoridades.

Interviene en la causa la Secretaría Penal N°4 del Juzgado Federal de Mercedes. El vehículo y la droga quedaron secuestrados, mientras que los aprehendidos permanecen a disposición de la Justicia Federal.

Horas más tarde, y como consecuencia de este hecho, se llevaron adelante allanamientos en los domicilios de los imputados en distintos barrios de la ciudad, con la participación de diversas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.