El esfuerzo vale la pena: el generar encuentro, cercanía, sostener una casa de todos, ofrecer actividades y representatividad barrial, simboliza ese gesto de construcción que es el fomentismo. Esa tarea de ampliar la mirada y ver las necesidades del barrio y las de historias puntuales que pueden ser acompañadas, alivianadas, solucionadas también, es la tarea que se enarbola en una sociedad de fomento.

Y como el corazón late en una sede, es esa sede casa y como es casa, se la quiere ver linda, funcional, cómoda, abierta y llena de vida.

Desde la actividad fomentista del barrio San Bernardo, ha habido varios trabajos que como logros, se los comparte con la alegría de haberlos llevado a cabo y con el lógico agradecimiento por las personas que de diferentes maneras suman su participación.

“Queridos vecinos, queremos contarles que venimos trabajando despacio pero fuerte, con varios arreglos en el salón, pintura con ‘Revear’, terminamos con una parte de la humedad de la pared, arreglamos los baños, se cambiaron cerraduras, se soldaron más de 15 sillas, se arreglaron las persianas y necesitamos cambiar todas las chapas del techo, ya que se llueve y están todas oxidadas, algo que requiere demasiado dinero”, mencionaban desde la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del barrio San Bernardo presidida por Lola Colombo.

En tanto, detallaban lo realizado de manera conjunta con el Municipio: “Logramos convenio con la Sala de Primeros Auxilios; la mayoría de la iluminación del barrio; calles con mejoramiento; la plaza; lomas de burro y vamos a seguir pidiendo y haciendo por el barrio. Muchas gracias a nuestros socios que colaboran!”, decían haciendo hincapié en cómo los vecinos asociados se comprometen también para que se concreten las mejoras para la sede y el barrio.

VALIOSO APORTE

Aunque resulta dificultosa la tarea de obtener el dinero necesario para lo que hacen y para lo que aspiran hacer, el esfuerzo tiene sus resultados y la sede, es una casa bien viva.

“Los trabajos que se realizan, es con el dinero que se recauda mes a mes, nos cuesta mucho recaudar hoy en día, por eso se hace de a poco”, manifestaban a LUJÁNHOY mientras compartían un listado de las actividades semanales que se ofrecen en la sede: strong, taekwondo, folclore, sumándose en estos días teatro y siendo también sede de ALCO Luján, actividades para las cuales está abierta la inscripción.

Y para participar, los interesados pueden acercarse a la sede de Guido Spano 998 o contactarse mediante Whatsapp a los números: 2323 210051 o

011 40485658.

La casa, vive. Respira sueños de un siempre mejor barrio. Y late porque la misma gente le pone el corazón, porque la sede fomentista de todo barrio es el lugar desde donde se cree que todo se puede lograr con el esfuerzo conjunto.