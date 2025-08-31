Por la 10° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria fue superado el sábado pasado por Comunicaciones de principio a fin y cayó por 1 a 0. Así, llegó a los cinco partidos sin triunfos y se alejó de la pelea por la punta del Clausura y la clasificación al Reducido.

Ahora, por la 11° fecha, el Canario visitó en el Estadio Juan Antonio Arias a Liniers, que venía de igualar 1 a 1 con Fénix y ocupaba la penúltima posición en el Clausura con siete puntos y la 17° en la clasificación general con 34 unidades. Mientras que el Canario marchaba 10° en el Clausura con 14 puntos y 13° en la General con 36 unidades.

El partido se jugó este domingo a las 15.30, con arbitraje de Gonzalo Creimermann. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle realizó dos cambios obligados, ya que Ariel Morales fue expulsado ante el Cartero y le dieron tres fechas de suspensión y Franco Schiavoni llegó al límite de la quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir una jornada.

Sus lugares los ocuparon Alejandro y Bautista González. Además, Cristian Ludueña ingresó por Gonzalo Salega.

En el primer tiempo pasó poco y nada. En el comienzo se mostró mejor plantado el Canario, que presionó en terreno rival y contó con algunas aproximaciones y remates desviados. Pero con el correr de los minutos las buenas intenciones se fueron diluyendo y los arqueros se convirtieron en espectadores.

En el complemento, más de lo mismo: pocas ideas, nulas variantes y un juego muy chato y deslucido. Apenas algunos centros cruzados y un par de remates al arco por lado.

Y para completar una tarde para el olvido de un equipo que no encuentra el rumbo y se aleja de todo, Gonzalo Salega ingresó a los 43 minutos del segundo tiempo y apenas 120 segundos después fue expulsado.

Con este empate, Flandria llegó a los seis partidos consecutivos sin triunfos, con cinco empates y una derrota. Así, quedó a cinco puntos del líder Ferrocarril Midland, que tiene un partido menos, y a cuatro unidades del último clasificado al Reducido, que es Dock Sud.

Flandria formó con: Maximiliano Gagliardo; Rodrigo Morales, Alejandro Nalerio, Andrés Camacho y Dante Spitale; Bautista González, Bruno Guelfi, Franco Bustamante y Cristian Ludueña; Daniel González y Jonathan Palacio. DT: Arnaldo Sialle.