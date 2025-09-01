Luego de más de 20 años de permanecer cerrado, comienzan las obras de restauración integral del Teatro de la Virgen, uno de los patrimonios culturales más valiosos de Luján.

Ubicado en la intersección de Padre Salvaire y San Martín, en pleno corazón de la zona basilical, su recuperación marca el inicio de una etapa histórica para la ciudad y busca revitalizar un espacio estratégico para la vida cultural, turística y religiosa del distrito.

El proyecto se formalizó a partir de un convenio suscripto entre la Municipalidad de Luján y el Arzobispado de Mercedes-Luján, que fue remitido al Concejo Deliberante para su convalidación.

Este acuerdo permite que el Municipio utilice las instalaciones del edificio a cambio de realizar la obra de restauración integral del teatro.

A lo largo de su historia, el Teatro de la Virgen fue mucho más que un escenario religioso: también funcionó como cine y teatro, proyectando películas como Tango feroz, Drácula y Duro de matar, y albergando espectáculos de grandes figuras populares como Sandro, Midachi, Sergio Denis, Dyango, Carlitos Balá y Horacio Guarany, entre otros.

“La recuperación del Teatro se enmarca en una política pública de puesta en valor del patrimonio histórico y fortalecimiento del perfil turístico-cultural de Luján, rumbo a los 400 años de su fundación”, señalaron desde la Comuna.

Con su reapertura, no solo se preservará un ícono arquitectónico, sino que se sumará un nuevo espacio para actividades artísticas, encuentros comunitarios y propuestas vinculadas a la identidad lujanense.

“El gran flujo de público que generará el teatro seguirá fortaleciendo la cultura local y fomentando el turismo”, completaron.