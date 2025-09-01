El Concejo Deliberante avanza en el tratamiento del proyecto de ordenanza para crear el Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC).

En ese marco, la semana pasada las comisiones de Seguridad, Legislación y Economía celebraron su tercera reunión con la presencia del antropólogo Tomás Bover, especialista en Policías y Fuerzas de Seguridad de la Universidad Nacional de Quilmes.

Durante el encuentro, Bover destacó la visión integral del proyecto y subrayó la importancia de fortalecer la seguridad desde una perspectiva local, adaptada a las problemáticas específicas de cada municipio.

En la reunión estuvieron presentes los concejales Romina Grossi (FP), Eva Rey (FP), Adriana Aranda (FP), Micaela Varela (LLA), Camila Díaz (PRO) y Joaquín Martucci (FP).

El proyecto, enviado por el Departamento Ejecutivo, forma parte de la agenda de seguridad 2025 del Municipio, con el objetivo de “fortalecer la protección ciudadana, prevenir el delito y promover una convivencia pacífica”.

Anteriormente, las comisiones se habían reunido con el abogado Franco Pedersoli y con el Magíster en Criminología, Santiago Nabaes. Ambos compartieron detalles sobre la implementación de programas similares en otras localidades.

Los concejales resaltaron la importancia de la profesionalización de los futuros agentes del Cuerpo de Prevención Comunitaria y valoraron la participación de expertos para un análisis más completo del expediente.

El proyecto, que ingresó al Concejo Deliberante el 21 de julio, seguirá siendo analizado por las distintas fuerzas políticas que conforman el Cuerpo Deliberativo.