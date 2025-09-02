Por 23° fecha de la Zona B de la Primera C, Luján cayó el sábado pasado por 1 a 0 ante Deportivo Camioneros en el Estadio Hugo Moyano. Si el Lujanero ganaba iba a superar por un punto a Camioneros y se convertiría en el nuevo líder. Pero no sucedió y quedó a cinco de la cima con tres jornadas por jugarse.

Este martes, luego de la suspensión del fin de semana por lluvia, el Lujanero recibió en el Estadio 1 de Abril a Argentino de Rosario, que venía de derrotar por 3 a 0 a Deportivo Paraguayo y ocupaba la cuarta posición en la Zona B con 38 puntos, seis menos que el conjunto de nuestra ciudad que marcha segundo.

El partido, correspondiente a la 24° fecha, comenzó a las 15.30 y fue arbitrado por Martín Despósito. Y respecto del equipo, el técnico Santiago Fredes optó por los regresos de Matías Lescano y Leandro Coronel por Lucas Torlaschi y Gastón Albornoz. Además, Santiago Tríbulo ingresó por Diógenes Notta, Pedro Alfonso por Lucas Gómez y Tomás Luján por Brandon Arriola.

Así planteada la historia, el primer tiempo fue parejo, con ambos peleando por la posesión de la pelota y buscando explotar los espacios cada vez que la recuperaban.

Tomás Luján estuvo muy cerca de abrir el marcador pero no llegó a empujar la pelota a la red. Del otro lado, Lescano metió justo la mano para evitar la caída de su valla. Y sobre el cierre del primer tiempo se lo perdió eladio Ramos.

En el complemento, Argentino de Rosario salió con un actitud más ofensivo y obligó a Lescano a estar muy atento. Pero con el correr de los minutos Luján se fue adueñando de la pelota.

Hasta que a los 26 minutos Tomás Bellido habilitó a Eladio Ramos y el delantero convirtió el 1 a 0 con un disparo cruzado.

De ahí hasta el final, el conjunto de nuestra ciudad lo buscó y pudo haber aumentado la diferencia, pero careció de claridad en los metros finales.

Con este triunfo, Luján sigue a cinco puntos de Camioneros, que derrotó por 2 a 0 a Atlas, cuando quedan seis por jugarse.

Luján formó con: Matías Lescano; Fermín Urtasun, Nahuel Icazatti, Diego Molina y Leandro Coronel; Santiago Tríbulo, Enzo Oviedo, Pedro Alfonso y Julián Ford; Eladio Ramos y Tomás Luján. DT: Santiago Fredes.

Lo que viene

Ahora, por la 25° fecha de la Zona B, Luján recibirá en el Estadio 1 de Abril a Deportivo Paraguayo, que marcha antepenúltimo con 22 puntos, 25 menos que el conjunto de nuestra ciudad.