En el marco del Mes de las Juventudes, el Municipio invita a participar de un conjunto de actividades libres y gratuitas que se desarrollarán durante todo septiembre en diferentes espacios del distrito.

“Son un conjunto de actividades que tienen que ver con lo recreativo, pero también con lo educativo, lo formativo y el ejercicio de la memoria. Creemos que tiene que ser un mes para celebrar, pero también para seguir trabajando con diversos temas que apuntan a que los y las jóvenes puedan incorporar herramientas que les permitan tomar mejores decisiones”, expresó el secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

Las actividades tendrán comienzo este miércoles 3 desde las 9 en el Teatro Municipal “Trinidad Guevara”, con la charla “¡Emprendiendo en tecnología!”, a cargo de Mariano Wechsler, ingeniero en Sistemas de Información por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y ha dedicado su carrera a la innovación y la formación en el sector tecnológico.

El miércoles 10, los alumnos de la Secundaria Técnica N°1 realizarán una visita al Espacio de Memoria y Derechos Humanos de la exESMA.

Conmemorando un nuevo aniversario del episodio conocido como La Noche de los Lápices, el miércoles 17 habrá dos actividades en la Casa de la Juventud. Desde las 11, un Taller sobre Apuestas Ilegales bajo la consigna “¿Apostamos o Perdemos?”. Y a partir de las 16, un debate sobre los derechos de los estudiantes secundarios, el rol de los centros de estudiantes y la importancia de la organización estudiantil.

El domingo 21 la invitación será a celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante, con la realización en Luján Park de una nueva edición del Festival Pinta, una propuesta para disfrutar al aire libre con música, arte, ferias y gastronomía.

Para finalizar, el sábado 27 se desarrollará una jornada solidaria en el CEF N°73 de Pueblo Nuevo.

“Hay propuestas que siguen una línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo para promover el buen uso de la tecnología, otras están relacionadas con mantener viva la memoria y fortalecer los derechos de los estudiantes, y otras tienen un carácter festivo para que los jóvenes puedan celebrar su día en un espacio seguro, todas de carácter libre y gratuito. Esperamos que las aprovechen y las disfruten”, señaló por su parte el director de Juventudes, Alfredo Terán.

Todas las actividades son organizadas por la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.