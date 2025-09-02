El domingo se produjo un robo que, cuando menos, genera sorpresa. Sucede que un hombre fue sorprendido robando una reja en el puente peatonal que une los barrios Zapiola y Ameghino y que cruza la Autopista Luján – Junín.

Según informaron desde la Comisaría Luján Primera, personal del Comando del Patrulla Luján, a raíz de un llamado de alerta del Centro Operativo de Monitoreo (COM), “procedió en calle Almafuerte a la aprehensión de Jonathan de Jesús B., de 30 años, quien sustrajo rejas del puente peatonal ubicado en el lugar”, señalaron.

Comunicada la UFI N°10, la doctora Silvetti dispuso la entrega de la reja al Municipio, notificación de la formación de la causa por “hurto” pero sin adoptar temperamento contra la libertad del aprehendido y demás recaudos legales de rigor.