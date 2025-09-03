El lunes se produjo en nuestra ciudad la sustracción de varios elementos de un vehículo estacionado mediante la manipulación de la puerta de ingreso. Se trata de una modalidad reiterada en varias oportunidades en la ciudad por lo que se actuó con celeridad.

Según consta en la causa, el lunes por la mañana dos sujetos, sin ejercer violencia, abrieron la puerta de una camioneta Jeep de color gris que se encontraba estacionada sobre calle San Martín. Los mismos se apoderaron ilegítimamente de una mochila, una billetera con dinero y documentación y pertenencias varias de la víctima, informaron desde el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Mercedes.

Por el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°10, a cargo de la doctora María Laura Cordiviola, que impartió las directivas del caso.

“Con colaboración de personal policial se realizó el relevamiento de cámara privadas y municipales y se pudo dar con el vehículo de apoyo utilizado por los delincuentes, siendo este un Ford Fiesta de color blanco. Y se logró posteriormente la aprehensión de los mencionados”, expresaron.

Además, se logró establecer el domicilio que utilizaban en inmediaciones del barrio Santa Elena. “Es así como, en el marco de las facultades que le son propias, la Fiscal ordenó un allanamiento y se lograron recuperar la mayoría de los elementos sustraídos”.

Los imputados por el delito de “hurto” -de 34 y 54 años, oriundos de Córdoba y con domicilio en Luján- comparecieron ante el Agente Fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal este miércoles 3.