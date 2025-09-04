La Escuela de Canotaje “Diego Díaz” del Club Náutico “El Timón” está de festejos. Y no es para menos. Sucede que dos de sus palistas tuvieron una destacadísima actuación en el Panamericano y Sudamericano disputado en Asunción del Paraguay del 26 al 29 de agosto.

Se trata de Candelaria Sequeira y Juana Guerrero, quienes integraron la Selección argentina que se consagró campeona Panamericana y Sudamericana. Y las palistas de la institución de Villa Flandria sumaron ocho medallas para alcanzar este logro.

Candelaria Sequeira, junto a Magdalena Garro, Brenda Rojas y Lucía Dalto Aziz Lucia en el K4 Femenino, lograron el primer puesto en 200 metros, 500 metros y 1000 metros. Y se colgaron las tres medallas doradas.

Por su parte, en el K2 Femenino Sequeira y Dalto Aziz también se subieron al primer lugar del podio en 200 metros y 1000 metros.

Mientras que en el K4 Mixto 200 metros, Sequeira también se colgó la medalla dorada tras una gran actuación junto con Manuel Orero, Magdalena Garro y Gonzalo Carreras.

Por su parte, Juana Guerrero tuvo una brillante participación en los 500 metros y los 1000 metros de K4 Femenino junto con Emma Gallardo, Umma Quiles y Delfina Cáceres Croce. Y las cuatro se colgaron las dos preseas doradas.

Además, Guerrero fue cuarta en los 1000 metros de K1 y quinta en los 500 metros de K1.