El domingo se realizaran las elecciones legislativas provinciales, donde los lujanenses elegirán concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. En ese contexto, Cristian Alberti, referente de Somos Luján y primer candidato a concejal por Somos Buenos Aires, diálogo con LUJANHOY.

– ¿Por qué consideras que estas elecciones son importantes para Luján?

– Las elecciones son muy importantes para todo Luján. En esta elección se define si el Concejo Deliberante va a seguir ausente con los vecinos o si se van a poner a trabajar en proyectos de ordenanzas claves para nuestra comunidad que le resuelvan los problemas. Además nosotros queremos controlar cómo y en qué gasta el intendente Boto las tasas que pagamos muy caras los vecinos y priorizar lo importante y urgente.

– ¿Qué tiene la lista de Somos Buenos Aires que la diferencia de las otras opciones?

– La lista de Somos Buenos Aires es una lista que está integrada por vecinos de todo el partido de Luján. Somos una lista de vecinos preparada, trabajadora y conocedora de los problemas que sufrimos los lujanenses en el día a día. Y somos la única lista que nos comprometemos a resolver esas problemáticas. Además, es la única lista que en su conformación no fue “armada o digitada” por el intendente Leonardo Boto. Las otras, todas, son las listas de “Leo”

– ¿Qué análisis haces de la conformación actual del Concejo Deliberante?

– La actual conformación del Concejo Deliberante es completamente funcional por acción u omisión al intendente. No hay una oposición que controle, denuncie y defienda los intereses de los vecinos. Tanto los concejales oficialistas como los pseudos “opositores” han sido cómplices de la aprobación de cuestiones que han perjudicado a los Lujanenses estos últimos años: la provincialización del Hospital Municipal, la aprobación del Impuestazo a los combustibles y red de gas que perjudica a todos vecinos, la aprobación del presupuesto de “dudoso superávit” y del aumento indiscriminado de tasas que atentan contra la economía familiar y la competitividad productiva y comercial, poniendo en riesgo el trabajo existente y la creación de nuevas oportunidades por alta presión fiscal.

– En las recorridas y charlas con los vecinos, ¿qué imagen tienen del Concejo Deliberante?

– Los vecinos tienen una imagen negativa del Concejo Deliberante. La mayoría siente que los han ido a buscar por un voto, pero después les dieron la espalda y les cerraron las puertas cuando fueron a plantear alguna situación problemática.- De hecho asi ha sido estos años… sesionaron a espaldas de los vecinos vía zoom, sesionaron en altas horas de la noche sin participación popular. Y ahora el colmo… pasaron las sesiones a la mañana; horario donde la mayoría de los vecinos están trabajando o estudiando y se les hace imposible acercarse al Concejo para poder participar. Esto es una de las cuestiones que vamos a plantear desde nuestro espacio cuando estemos en funciones a partir del 10 de Diciembre.

– ¿Y cuáles son las problemáticas y reclamos que plantean?

– Los problemas son básicos y generales en todos los barrios y localidades. Sufren la inseguridad que este Gobierno municipal no solo no ha resuelto, sino más bien la agrava con cada paso que da. Sufren la falta de Salud, porque si bien se han sumado Centros de Atención Primaria, no hay cobertura completa de Profesionales durante todos los días de la semana, plantean la falta de insumos cuando van a buscar, la falta de elementos básicos ante una emergencia y la ausencia de ambulancias, entre otros. Por último, la falta de obras de infraestructura social: calles sin zanjas, que se inundan con cada lluvia; barrios donde no puede ingresar el transporte público por el barro; falta de red cloacal y de agua corriente, y falta de accesos en condiciones a barrios y localidades.

– ¿Cuál es la propuesta más importante que llevarías al Concejo Deliberante si lograras asumir?

– En primer lugar en el plano económico. Vamos a avanzar con la derogación del impuestazo que mencionamos anteriormente, que afecta directamente a los trabajadores. Vamos a promover un alivio fiscal para comerciantes y empresas, que permitan sobrellevar el impacto de las medidas de orden nacional y facilitar la radicación de industrias que generen nuevos puestos de trabajo con mano de obra local para nuestros vecinos. También con otro proyecto vamos a gestionar una reducción del 50% de las tarifas que los lujanenses pagan por estacionamiento medido que es un robo; actualmente sale más barato ir en el 57 a Once, que estacionar en el centro de Luján. Promover una ordenanza que limite los cargos políticos que designa sin ningún límite la gestión actual y nos cuesta a los vecinos de Luján cientos de millones de pesos por año.

– ¿Y las otras iniciativas que consideras también importantes y que propondrías abordar si o si en el Concejo?

– Otras iniciativas serán abordar el tema de Seguridad; promoviendo la contratación de efectivos de la Policía Bonaerense con recursos municipales, la inclusión de tecnología e inteligencia artificial para fortalecer la fuerza local y contrarrestar los delitos con mayor efectividad. En materia de Salud trabajar a través de la articulación de efectores públicos/privados para que ante una emergencia donde esté en peligro la vida de un vecino se pueda solucionar en la Clínica/Hospital más cercano al lugar del hecho, y no necesariamente recaer sobre el Hospital que queda distante de muchos barrios y localidades.

– ¿Qué mensaje le dejás al electorado a días del desarrollo de los comicios?

– Que es muy importante que vayan a votar. Este modelo que nos ofrece el oficialismo donde priorizan el “maquillaje” a través de las luces y palmeras, y se olvidan de las obras importantes para los lujanenses, está llevando nuestra Ciudad a un túnel sin salida. Lo único que va para “adelante” en Luján es la inseguridad, la droga y el narcotráfico. Necesitamos poner un freno a esto, y decir basta. La única manera es ir a las urnas y votar por una alternativa concreta y real. Los invitamos a acompañar con su voto la boleta de Somos Buenos Aires que lleva al intendente de Tigre como candidato a Senador Provincial, y a mi persona, Cristian Alberti, como candidato a concejal en Luján.