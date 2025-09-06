El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el lunes habrá clases, luego del desarrollo de las elecciones legislativas provinciales.

En ese marco, se llevará a cabo un operativo especial para garantizar el regreso inmediato en los establecimientos educativos en los que se votó, en ambos turnos, es decir, mañana y tarde. La medida también abarca a los colegios privados.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires fue la que comunicó que, tras los comicios provinciales de este domingo y las elecciones nacionales del 26 de octubre, las clases se dictarán con normalidad y en el horario habitual en todos los establecimientos educativos utilizados como centros de votación.

Según el comunicado oficial, para garantizar el regreso inmediato a la actividad escolar, se llevará adelante un operativo especial de limpieza y desinfección que comenzará una vez finalizado el cierre de mesas y el recuento de votos, entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral.