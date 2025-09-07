Actualizada// Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses elegirán unos 1.500 cargos provinciales y municipales: 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Respecto de Luján, en estos comicios serán 100.513 los electores que podrán votar en nuestra ciudad en las 292 mesas habilitadas en diferentes establecimientos educativos del distrito.
Por un lado, los lujanenses elegirán ocho senadores provinciales titulares y cinco senadores provinciales suplentes. Además, en el Concejo Deliberante se renovarán 10 concejales y se elegirán otros seis concejales suplentes. En tanto, para el Consejo Escolar se elegirán tres consejeros titulares y tres suplentes.
En ese contexto, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, tal como había informado LUJANHOY a principios de agosto, confirmó que en Luján se presentarán 10 listas de candidatos a concejales y consejeros escolares, ya que de las 13 inscriptas originalmente tres fueron descartadas.
Las 10 listas completas
Fuerza Patria
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- VANIN LUIS FEDERICO
2- GROSSI GARCIA, YESICA CINTIA ROMINA
3- MARTUCCI JOAQUIN
4- REY MARIA EVA
5- STRAMBI ESTEBAN ALBERTO
6- RASENTTE SANDRA VIVIANA
7- DI MARTINO, FRANCISCO SEVERIO WALTER
8- PEDRAZA GABRIELA ANGELICA
9- BIANCHI RODOLFO RENE
10- BALLESTEROS MARIANA
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- LEYES HUGO LUIS
2- CULZONI YOLANDA ANABEL
3- ZABALO JORGE CEFERINO
4- MELO LUDMILA DAIANA
5- ELLI MOISES
6- MALATESTA CECILIA GISELE
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- ANDRADA MARCOS GABRIEL
2- LOPEZ ELENA GISELA
3- DELLA BONA, LUCIANO DARIO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- RODRIGUEZ MARIA PAULA
2- MORELLO CAMPOS, LUCAS MATIAS
3- AVALOS MARIA PAOLA
Alianza La Libertad Avanza
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- PRICE FLORENCIA
2- HASEN ALEXIS EMANUEL
3- ETLIS NOELIA
4- BRATICEVIC CULACCIATI, MATIAS
5- SERAFINI VALENTINA
6- MILICIC ISMAEL GABRIEL
7- SPERLING MARTINA ROCIO
8- MERLO JUAN CARLOS
9- ROBAGLIATI VIVIANA NOEMI
10- ORLANDO LUCAS ALEXIS
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- DOMINGUEZ MARIA VICTORIA
2- ROMERO CARLOS FABIAN
3- AGUIRRE ESTER NOEMI
4- QUIROGA RICARDO DANIEL
5- GONZALEZ GABRIELA SOLEDAD
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- ELIAS MARIA DE LA PAZ
2- OLIVERO CARLOS ERNESTO
3- MELUSSI FIORELLA MILAGROS
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- GOMEZ GERONIMO
2- CRUZADO PATRICIA ANGELICA
3- MERLO JUAN OSMAR ANTONIO
Alianza Unión Liberal
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- BORREGO NATALIA
2- ARREGUI DANTE LEONARDO
3- BORREGO VIRGINIA
4- BENITEZ IGNACIO ANIBAL
5- AGUILAR NORMA
6- BURGUEÑO HECTOR NAHUEL OMAR
7- LABOUREAU SUSANA VIRGINIA
8- SALCEDO PABLO NESTOR
9- CUSSINO MARIA CRISTINA
10- VARGAS JORGE ROMAN
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- QUINTANA CARLA VANESA
2- LIFRIERI MARCELO EZEQUIEL
3- RAMIREZ CECILIA ELISA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- BALBOA AGUSTIN
2- GAITAN CATALINA
3- GONZALEZ CARLOS ALBERTO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- GONZALEZ DEBORA YAEL
Alianza Somos Buenos Aires
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- ALBERTI CRISTIAN EZEQUIEL
2- BINETTI MARIA PAOLA
3- SICCA GUSTAVO ENRIQUE
4- DELL’INMAGINE, MARIA CRISTINA
5- PELLAGATTA ALEXIS NICOLAS
6- LEVETTI FABRINA
7- ALMADA MARCELO JAVIER
8- GALEANO SILVIA ANDREA
9- CURCI SERGIO LUIS
10- ERBACCI NATALIA DEL CARMEN
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- SANTANDER LUCIANO
2- ORTEGA MARIA CLORINDA
3- TASSI ALFREDO ANDRES
4- ARGIZ PILAR
5- JUCHNIEWICZ DANIEL MIGUEL
6- ARMONICO SANTA MARGARITA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- AZZINNARI JUAN MARCELO
2- AMARILLA ZULEMA BEATRIZ
3- ANSELMO MARCOS ARIEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- GIACOVINO MORENA
2- BARROS GONZALO EMANUEL
Construyendo Porvenir
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- ROMAN MIGUEL ANGEL
2- MANNO MARCELA ALEJANDRA
3- FERRARAZZO FEDERICO AGUSTIN
4- FERRAROTTI ANA INES
5- SAAVEDRA OMAR ALFREDO
6- AZZOLINA ANA MARIA
7- ARCE RODRIGO
8- SANTAMARIA ROXANA ELIZABETH
9- BRATSCHE RODRIGO JOSÉ IGNACIO
10- FLOSI MARIA EUGENIA
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- ROSSI GRIGHINI, EMILIO
2- GHIGLIAZZA VICTORIA
3- AIMONETTI ANGEL RUBEN
4- CISNEROS MIRIAM FABIANA
5- CEBALLOS VITO RUBEN DARIO
6- BERRETERREIX ANA PAMELA GEORGINA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- FLOSI GRACIELA VIVIANA
2- ARN CARLOS ALEJANDRO F.
3- CAPUTO CECILIA CONCEPCION
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- DUBERTO SANTIAGO NICOLAS
2- MIROGLIO STELLA MARIS
3- ACUÑA LEONARDO FABIAN
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- BARRICHI GUIDO EZEQUIEL
2- GOMEZ SELVA CAROLINA
3- TOBAL MIGUEL ALEJANDRO
4- AGUIRRE MARIA ELENA
5- VAZQUEZ OSVALDO MARCELO
6- PERELLI PAMELA GABRIELA CORINA
7- AVALOS RICARDO DANIEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- AGUILERA SOFIA KARINA
2- EGUIA VICTOR MANUEL
3- SILVA GRACIELA LILIANA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- SOSA FEDERICO
2- ACUÑA YESICA ANAHI
Nuevos Aires
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- RIVAROLA JESICA VALERIA
2- PEREZ NAVEIRO, EZEQUIEL AGUSTIN
3- BURGOS NOEMI ELENA
4- SAAVEDRA ANDRES
5- SANTILLAN STEFANIA CAROLINA
6- CASARES RAMIRO
7- POSTIGO CRISTINA BEATRIZ
8- CURONE RICARDO ALBERTO
9- SIMONETTI ANDREA VERONICA
10- MORENO TRISCIUZZI, WALTER DANIEL
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- TERREN CRISTINA INES
2- PAREDES GUSTAVO DANIEL
3- RODRIGUEZ KARINA PAULA
4- MALLIA JUAN ALBERTO
5- HURLEY PATRICIA ELIZABET
6- SARLENGA PABLO ISMAEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- CAVALLI MARCELA ESTHER
2- CURONE JULIAN MARCELO
3- SUAREZ ANA VICTORIA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- PEREZ BARROSO, JOAQUIN
2- FABBI DELFINA NAHIARA
3- SARLENGA PATRICIO TOMAS
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- GOITEA MIRNA ALEJANDRA
2- DELFINO JOSE GUILLERMO
3- FIGUEROA VIVIANA
4- LASALA VICTORIO VICTOR
5- MAGGIO BULDORINI, VICTORIA MATILDA
6- GRANDE PATRICIO
7- GARCIA PAOLA VANESA
8- VERA CARLOS JOAQUIN
9- GONZALEZ OVIEDO, ANNABELLA MARGOT
10- PELLEGRINI NICOLAS
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- FERNANDEZ MAGALI ROCIO
2- HONORES CABANILLAS, JULIO NICOLAS
3- ORZUSA KARINA EDITH
4- AIMALE JULIAN NICOLAS
5- REY ROSANA KARINA
6- TRONCOSO ARNOLDO OSMAR
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- VILARIÑO ARIEL
2- VILA MALENA
3- GONZALEZ JEREMIAS CARLOS ALEXIS
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- COOPER DANIELA INGRID
2- LISETTO LIGUORI, MATIAS VALENTIN
3- BATTELLINI VIVIANA BEATRIZ
Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integridad Social
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- CURCI CASTRO, DANIEL VICENTE
2- MENDOZA SILVINA EDITH
3- DEMARES ALEJANDRO ALBERTO
4- TORRES MARIANA TERESA
5- LORENTE OSCAR A.
6- DIAZ MILAGROS
7- LAUGA MARCELO JAVIER
8- LORENTE ANA PAULA SOLEDAD
9- LEYES HECTOR JOSE
10- GONZALEZ MARCELA F.
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- LEDESMA ALEJANDRO RUBEN
2- LORENTE GRACIANA XIMENA
3- MIRETTO ANGEL DANIEL
4- FERREYRA MARIA ROMINA
5- GAMUNDI FALABELLA, ALEJANDRO BLAS
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- PEREZ MARIA ALEXANDRA
2- FORTETE RAMON ALBERTO
3- DEPIERRO GABRIELA FABIANA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- COCCIOLONE JUAN IGNACIO
2- ROMITO MARIANA ALEJANDRA
3- FAVARO GILBERTO SEBASTIAN
Partido Tiempo de Todos
CARGO: CONCEJAL TITULAR
1- GUZMAN HAROLDO HERMINIO
2- BEVILACQUA CARLA SOLEDAD
3- TAPIA ALVARO GUSTAVO
4- PEREZ ELIDA ESTER
5- EGAN HERALDO JESUS
6- LEGAL PAOLA PATRICIA VANESA
7- NIZ JORGE RAMON
8- SANCHEZ MARIA ASUNCION
9- TOURNOUD RUBEN RAMON
10- PELLEGRINI CAMILA
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
1- PETRALLIA REINALDO ALEJANDRO
2- PEREZ MARIA CRISTINA
3- RUIZ GUSTAVO CATRIEL
4- MAGE MARIA ROSA
5- MENSEGUEZ JONATAN EZEQUIEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
1- RIVERO ADRIANA GRACIELA
2- PELLEGRINI DANIEL GUSTAVO
3- CORTES BLANCA CLARA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
1- IESO MARIO ALBERTO
2- BENAVIDEZ MARIA ROSA
3- BOTANA TOMAS AGUSTIN