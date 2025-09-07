Más allá de las demoras típicas que se generaron durante la mañana en algunas escuelas por la falta de fiscales, presidentes de mesas y boletas de algunos espacios, con el transcurso de las horas la situación se fue normalizando y los comicios se desarrollaron con total normalidad.

Como el clima acompañó, la mayoría de los habitantes empezaron a concurrir a las escuelas desde muy temprano. Y más allá de algunas complicaciones, a medida que fueron transcurriendo las horas los comicios se regularizaron. Y a las 18, la gran mayoría de las 292 mesas distribuidas en 47 establecimientos educativos, ya habían procedido al cierre. Y prácticamente en simultáneo se escucharon los aplausos de todos los que trabajaron en esta elección.

Un ejemplo de ello es lo que sucedió en la Escuela N°24 de Pueblo Nuevo, donde las mesas cerraron a las 18 en punto, al igual que en las diversas localidades y escuelas céntricas

En relación a los votantes, se estima que se acercó a sufragar alrededor del 68 por ciento del padrón electoral, sobre un total de 292 mesas habilitadas.