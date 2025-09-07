La jornada de elecciones comenzó con algunas demoras en las mesas habilitadas en el distrito. Algo parecido a lo ocurrido en años anteriores, donde varios establecimientos demoraron el inicio de la elección por falta de autoridades de mesa y, en algunos casos, la gente hasta estuvo un poco menos de una hora esperando para poder emitir su voto.

Sin embargo, tras algunas demoras, los comicios comenzaron a desarrollarse con total normalidad y con el correr de la mañana va en aumento el número de vecinos que se acercan a los establecimientos a emitir su voto.

Con un total de 292 mesas distribuidas en 47 establecimientos, están habilitados para sufragar 100.513 vecinos, entre ciudadanos argentinos y residentes extranjeros.

En esta elección, se definen 10 bancas para el Concejo Deliberante, tres para el Concejo Escolar y ocho senadores provinciales para la Legislatura bonaerense.