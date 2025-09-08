En Luján, la lista de Fuerza Patria, encabezada por Federico Vanín, se impuso con claridad en las elecciones legislativas provinciales, ya que Federico Vanín obtuvo el 55,44% de los votos tras el 98,63% de las mesas escrutadas.

Y como ya es tradicional, los festejos se realizaron en la Plazoleta Antigua Estación Basílica ante cientos de militantes, vecinos y funcionarios. Y tras las palabras del concejal electo, el que tomó la palabra fue el intendente Leonardo Boto.

“Nos encontramos para celebrar una nueva victoria de nuestro espacio político acá Lujan. Esta victoria reafirma el camino que estamos transitando”, sostuvo el jefe comunal de nuestra ciudad.

En esa línea, sostuvo: “Construimos una campaña, caminamos y fuimos comunicando y llegamos hasta este momento donde tenemos una rotunda victoria. Una victoria que se acerca a los 25 puntos de la lista que nos sigue. Una diferencia muy importante, en un contexto donde estamos muy por encima de nuestra fuerza provincial, que hizo una elección espectacular, algo impensado. 20 años pasaron desde que el peronismo no ganaba una intermedia”.

“No hay modelo de país de esta manera, nosotros sentíamos que iba a ver una expresión de bronca”, expresó sobre las políticas implementadas por el presidente Javier Milei.

Y sobre la contundente victoria de Fuerza Patria en general, añadió: “Tenemos en Luján una de las mayores diferencias de la provincia de Buenos Aires y de la Primera Sección Electoral. Y eso lo fuimos construyendo a lo largo de todos los días, con mucho trabajo”.

Sobre la nómina, remarcó que “esta es una lista que apuesta al diálogo, a la reconciliación. Con esta victoria, vamos a alcanzar el quórum propio en el Concejo Deliberante pero es nuestra vocación el diálogo y la reconciliación”.

Además, el jefe comunal consideró que “este resultado es un reconocimiento a la gestión que viene laburando todos los días. Vinimos a transformar y sentimos que lo estamos haciendo. Pero para el éxito, necesitamos que todo este en movimiento y lo logramos”.

“Hay un aire nuevo en la Provincia, hay un aire nuevo en Luján, hay un aire nuevo en la Patria. Y no nos olvidamos de Cristina compañeros, quien está inmoralmente presa”, añadió Boto.

Por último, remarcó: “Nuestro diferencial es el trabajo. La única prepotencia que tenemos es el laburo”.