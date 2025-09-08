Por la 11° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria igualó la semana pasada en el Estadio Juan Antonio Arias 0 a 0 con Liniers, que está en el fondo de la tabla. Gonzalo Salega ingresó pero a los dos minutos fue expulsado. Así, el Canario llegó a los seis partidos sin triunfos.

Ahora, por la 12° fecha, el Canario recibió en el Estadio Carlos V a Deportivo Laferrere, que superaba a Flandria por un punto en el Clausura y por tres en la clasificación general.

El partido se jugó este lunes a las 15.30, con arbitraje de Wenceslao Meneses. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle, ante las ausencias, improvisó con Alejandro Nalerio como defensor central y en el ataque con la dupla Franco Schiavoni y Tomás Martínez.

Sin embargo como sucede desde el comienzo del torneo, le cuesta generar juego más allá de los nombres en cancha o los planteos tácticos. Entonces, ante la imposibilidad de dar tres o cuatros pases seguidos, no generaba espacios ni sorpresa en los metros finales y el arco rival quedaba muy lejos.

Encima, de contra Laferrere tuvo dos chances claras que no terminaron en gol por impericia propia: primero con un cabezazo que se fue desviado y después con un remate cruzado que atrapó justo Gagliardo.

En el complemento, el partido mantuvo la misma tónica, con Flandria intentando a pesar de la falta de ideas y variantes y con Laferrere agazapado y saliendo de contra cada vez que la recuperaba.

Hasta que de un pelotazo largo, Daniel González corrió por izquierda y metió el centro a la puerta el área chica. Y allí el que metió un gran frentazo fue Tomás Martinez, pero el arquero alcanzó a desviará, la pelota dio en el palo y un defensor la rechazó.

En los últimos minutos ambos arriesgaron y generaron peligro. Flandria se lo perdió increíblemente tras un centro desde la derecha, el toque de Thiago Echagüe frente al arco y la pelota que se fue cerca del palo. Y del otro lado, Maximiliano Gagliardo contuvo en dos tiempos un fuerte remate desde la medialuna del área.

Después, el Canario volvió a contar con una chance clarísima tras un centro de Ramiro De La Riva que recorrió todo el arco pero nadie logró desviar a la red.

Y la última fue para la visita, pero Eloy Rodríguez, solo en la puerta del área chica, remató por arriba del travesaño.

Con el 0 a 0, Flandria llegó a los siete partidos sin triunfos, con seis empates y una derrota. Así, quedó a cuatro puntos del líder Ferrocarril Midland, que tiene dos partidos menos, y a tres unidades del último clasificado al Reducido, que es Laferrere. Y la continuidad del técnico Arnaldo Sialle comienza a ponerse en duda.

Lo que viene

Ahora, por la 13° fecha, Flandria visitará el sábado a las 15.30 a Fénix.