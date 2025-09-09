Otro trágico incendio se produjo este martes por la madrugada en una vivienda del barrio Parque Lasa, el cual causó la muerte de una hombre. Y al tomar conocimiento de lo sucedido, familiares y vecinos de la víctima no pudieron ocultar su gran dolor y pesar entre los vecinos.

El siniestro se habría producido por una falla o alcance con algún material inflamable de una de las dos garrafas que la víctima tenía funcionando con pantallas para calefaccionar los ambientes de la humilde vivienda. Y de hecho, una de ellas explotó.

La víctima, de unos 73 años, se movilizaba en sillas de ruedas. Y lamentablemente, como las llamas se expandieron rápidamente -tal cual lo manifestado por los Bomberos ante la consulta de LUJANHOY-, no pudo salir de la propiedad y murió calcinado.

Hasta allí se dirigieron los Bomberos Voluntarios, que lo único que pudieron hacer es sofocar las llamas, que ya habían consumido todo a su paso, y ventilar. Y una vez en el lugar se encontraron con el cuerpo de la víctima.

En el lugar también trabajaron peritos de Policía Científica para determinar las causas del incendio y proceder al posterior retiro del cuerpo.

El 11 de agosto se produjo una situación similar en el mismo barrio. Y el saldo, desgraciadamente, fue la muerte de una mujer.

El trágico hecho se produjo alrededor de las 10.30 en Mayorano al 900. La víctima, de 72 años, fue alcanzada por el fuego y murió en el interior de la vivienda.