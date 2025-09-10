El 4 de septiembre una mujer identificada como “Yanet Lucía Ojeda” denunció que dos días antes, el martes pasado, “su hijo menor de edad y su pareja, Lucas Juan Manuel Stelmak, fueron agredidos verbalmente y amenazados con armas de fuego por integrantes de la familia Conti y González, quienes también arrojaron piedras y efectuaron detonaciones de arma de fuego hacia el domicilio de la denunciante con revólver y pistola”, señalaron desde la Comisaría Luján Segunda.

Ante esto, personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la seccional de Jáuregui se abocó a tareas investigativas, realizando marcación de los domicilios de los sindicados y solicitando orden de allanamiento.

Y en ese contexto, este miércoles se realizaron tres allanamientos en el barrio Padre Varela con el objetivo de “secuestrar armas de fuego y municiones”.

El “objetivo 1, sito en Rivadavia esquina Pascual Simone, es el domicilio de Martín Israel Conti, de 26 años, y el resultado del registro fue negativo”, indicaron.

El objetivo 2, ubicado en Roma esquina Chubut, es el domicilio de Jorge Emiliano Conti, de 29 años, y el resultado del registro fue negativo”, agregaron.

Mientras que el “objetivo 3, sito en Chubut entre Roma y Rivadavia, es el domicilio de Micaela Conti, de 36 años, y el resultado del registro fue negativo”, completaron.

Mantenida comunicación con el magistrado interviniente de la UFI N°10 de Luján y del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Mercedes, dispuso para los tres imputados la notificación del Artículo 60 de Código Procesal Penal por el delito de “abuso de armas y amenazas agravadas”.