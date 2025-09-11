Un hombre y una mujer acusados de desvalijar una vivienda en Open Door fueron aprehendidos por personal de la Comisaría Luján Tercera de la localidad.

Según informaron desde la seccional policial de Open Door, este martes un joven de 24 años denunció que el lunes se retiro de su vivienda ubicada en Álvarez Thomas s/n y Córdoba y al regresar por la tarde constató que delincuentes, bajo la modalidad “escruche”, ingresaron forzando puerta principal y le sustrajeron electrodomésticos, equipos electrónicos, prendas de vestir y diversos efectos personales.

Tras realizar tareas investigativas, personal de la Comisaría Luján Tercera, en conjunto con el Comando de Patrullas Luján, interceptó en ruta 192 y Las Margaritas una Ford Courier de color blanca.

En el rodado viajaban “Sandra Jimena Lascio y Jorge Rafael Moraes, a quienes se procedió a conducir a la seccional, señalaron.

Y agregaron que se incautaron “los efectos sustraídos que fueran denunciados por la víctima”.

Tras mantener comunicación con el magistrado interviniente, dispuso actuaciones caratuladas “robo agravado por efracción”, aprehendidos de la pareja y demás medidas de rigor.