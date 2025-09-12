Contar y cantar. Abrirse. Un camino para atrás que se cuenta a todo canto. De donde se viene, como el tango, resurgiendo siempre desde esa raíz ciudadana que nos hace postal musical de la vida. La desolación, el dolor de un amor, la nostalgia de veredas de barrio, el rol de la mujer y el humor, conjugado en el hoy, con los días nuevos, como destello en el pentagrama, con la risa que también se cuenta y se canta.

“7 perlas sobre el diván (el tango de tu vida)” a todo tango, brilla al abrir sus vidas y en sesión de psicoanálisis cantan y te la cantan… porque el público será parte de cada sentimiento que melodiosamente tendrá un chan chan en el escenario.

El musical -que viene de sus funciones en la calle Corrientes- escrito por Marta Pizzo llegará al Teatro Municipal Trinidad Guevara el domingo a las 18 y de su elenco forma parte la actriz y cantante lujanense Sandra Chebriau, otro motivo para acercarse a la sala municipal y disfrutar de la propuesta que conjuga teatro y música, desde la reflexión y el humor.

UN PSICOANÁLISIS DESDE EL TANGO

La propuesta tiene un epicentro material: un diván. Hacia ahí llegan las historias y desde allí se esparcen en palabras que ríen, vuelven, se van, recuerdan, se reconocen, son y cantan.

“La obra de teatro musical invita a un viaje a través de las vidas entrelazadas de siete mujeres valientes y poderosas. Aunque desconocidas entre sí, comparten un espacio único: el diván de una psicoanalista un tanto extravagante. En cada sesión sus historias se despliegan como novelas apasionantes, llenas de ingredientes emocionales que van desde el amor, el humor y el dolor hasta la esperanza y el empoderamiento. Estos desafiantes relatos tocan temas universales como la viudez, el maltrato, la frustración, los

mandatos sociales, el amor en la adultez, las fobias… Cada sesión terapéutica culmina con la interpretación de un tango de este siglo que resume la intensidad y la belleza de lo acontecido”, mencionan desde la gacetilla de prensa del espectáculo que cuenta con canciones creadas por la letrista Marta Pizzo y musicalizadas por reconocidos

compositores argentinos como Esteban Morgado, Daniel García, Rodrigo Flores, Quique Rassetto, Pablo Motta, Claudia Cartié y Walter Larroquét, dándole vida a esta ópera prima.

“Una propuesta dinámica, entretenida y divertida, pero también audaz, emotiva y desafiante”.

FICHA DE SENSACIONES

La ficha artística tiene la emotividad de lo que se construye desde y hasta y después también. Desde que se recibe un guión, hasta la puesta en escena y después que se cierra el telón y el territorio de lo sucedido sobre y debajo del escenario, acompaña.

El elenco conformado por Laura Sclar, Silvia Nieves, Vivi Verri, Marta Pizzo, Gloria Guerra, Luján Vera o Fernanda Vega, Alejandra Palermo y Sandra Chebriau, tiene la dirección escénica de Laura Sclar y la dirección musical de Amalia Escobar.

Y desde LUJÁNHOY dialogamos con el grupo de artistas que con una sola variante -que dejó el elenco por otros proyectos fuera del país-, se mantiene igual desde el estreno de la obra, siendo un equipo sólido que crece en cada interpretación.

“Las voces y poder de interpretación estaban garantizados desde el primer momento en que fueron elegidas. Hubo una amalgama hermosa desde los primeros ensayos”, decían desde la dirección de la obra.

Mientras que el grupo de actrices/cantantes mencionaba: “Tenemos la certeza de que estas historias van a prender en el público de Luján, es imposible que no ocurra pues se nutren de vivencias cotidianas, que nos ocurren a las mujeres y a todos en general porque en realidad son historias comunes pero no por eso simples de resolver. Se van a identificar un poco con cada una de nosotras”.

Y sumaban: “Además nos entusiasma llegar a un público que sabemos receptivo, y que quizás no tenga la posibilidad de ver la obra por un tema de lejanía con los teatros de Capital”.

Ahí está ese grupo de mujeres contando y cantando historias, acompañando a melodías el recurrente sentir del corazón.

“La música de fondo es el tango. Un tango contemporáneo, escrito de manos de una mujer. Por eso cantamos estos tangos con el alma, porque nos representan, representan lo que estamos viendo y/o viviendo hoy y aquí”, señalaban y haciendo mención a una de las protagonistas -Sandra Chebriau- el grupo manifestaba: “Se puede agregar que otra de las cosas que nos mueven y entusiasman de hacer la obra en Luján es que en el elenco contamos con una artista increíble y maravillosa cantora que es lujanense”.

Hay cita. Para recostarse en ese diván. Y en las voces de ellas y en los decires del tango, verse adentro, con los días como afiches pegados en las calles de la historia propia que estas artistas te cuentan y cantan. Las perlas que brillarán, son 7. O todo el público, también.