El Municipio invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

PEREGRINACIÓN DE MOTOCICLISTAS

El sábado 13, a partir de las 10, comenzará la segunda Peregrinación de Motocicletas a Luján. El punto de inicio será Liniers.

Desde allí, las y los motociclistas tomarán ruta para llegar a la ciudad entre las 11 y las 14, donde se realizará la Bendición de Peregrinos en Plaza Belgrano, frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Más tarde, se trasladarán al Parque Ameghino para disfrutar de una jornada con feria, patio gastronómico y música en vivo. Sonarán “Primitiva”, “Agnus”, y “Vicios”.

PARQUE RECREARTE EN EL BARRIO VILLA DEL PARQUE

El sábado 13, de 14 a 17, en Santa Fé y Darwin se realizará una nueva fecha del programa Parque RecreArte, una iniciativa que tiene como objetivo garantizar el acceso al esparcimiento, la recreación y la cultura, valorando y protegiendo los derechos de la niñez desde la inclusión.

Incluirá actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas para disfrutar en familia.

FERIA DE ESCRITORES LUJANENSES

El sábado 13 y domingo 14, de 16 a 20, en la Biblioteca Ameghino (San Martín 485) se llevará a cabo la Feria de Escritores Lujanenses “Del escritor al lector”.

Se presentarán más de 30 escritores locales. Habrá servicio de cantina a cargo de “La cocina del trabajador”.

CASA TIERRA

El sábado 13, de 20 a 00 horas, en Miglioranza Casa de Arte (Colón 773) Fernanda Piergallini presentará “Casa Tierra”. La entrada será libre y gratuita pero requiere de inscripción previa. Para ello, deberán comunicarse vía mensaje directo de Instagram @miglioranza.art.

LUJÁN SE MUEVE

El domingo 14, a partir de las 14, en la Plaza Belgrano, se realizará una jornada de salsa y bachata a cargo de Silvina Rienzi, Dj Didi y artistas invitados. Se invita a los asistentes a llevar silla o reposera. Esta actividad se suspende por lluvia.

PEATONAL GASTRONÓMICA

El domingo 13, a las 18, en el centro de la ciudad tendrá lugar una nueva Peatonal Gastronómica.

Habrá más de 10 shows musicales en vivo en escenarios simultáneos, además de artistas urbanos, feria de emprendedores, kermesse y sorpresas para los más chicos.

NUEVOS RECORRIDOS PARTICIPATIVOS EN EL MUSEO UDAONDO

Todos los sábados y domingos de septiembre, a las 12 y 16, Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) se llevarán a cabo los recorridos participativos titulados “Los inicios de la educación en la Villa”.

En esta oportunidad se abordará el desarrollo de la educación en la Villa de Luján y sus territorios aledaños, la incorporación de las niñas a este sistema. También, partiendo del método distintivo de la Compañía de Jesús, se dará a conocer el funcionamiento de la escuela en el Cabildo de Luján, hasta la incorporación del sistema lancasteriano con las reformas rivadavianas. Es una actividad gratuita que cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Los días miércoles, jueves y viernes, el Museo podrá recorrer de 11 a 17.

ACTIVIDADES POR EL MES DE LAS JUVENTUDES

El miércoles 17, desde las 11, en la Casa de la Juventud (Rodolfo Moreno 650) se conmemora un nuevo aniversario del episodio conocido como La Noche de los Lápices, en el marco de las actividades por el Mes de las Juventudes.

Por la mañana, desde las 11, un Taller sobre Apuestas Ilegales bajo la consigna “¿Apostamos o Perdemos?”, y por la tarde, a partir de las 16, un debatesobre los derechos de los estudiantes secundarios, el rol de los centros de estudiantes y la importancia de la organización estudiantil.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 12, a las 20.30, Pablo Cordonet presenta la comedia “Multiverso”. La entrada tiene un valor de $24.000.

El sábado 13, a las 20, la banda lujanense “Todos Contra Jaime” festejará su 7° aniversario. La entrada costará $10.000.

El domingo 14, a las 18 horas, el espectáculo que conquista la calle Corrientes llega a Luján. “7 Perlas Sobre el Diván”. Combina psicoanálisis, humor y tango. La entrada general costará $16.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

PATRICIA BISSO Y GUSTAVO CIRIGLIANO

El viernes 12, a las 21, en Bulzack Café (Rivadavia 704) se presentará Patricia Bisso junto a Gustavo Cirigliano en piano, y con la participación de Nacho Ferreira en contrabajo y Micael Mastronardi en clarinete.

La entrada tiene un valor de $8.000 y podrá conseguirse en www.bulzack.com.ar.

CUENTOS QUE MUEVEN MUNDOS

El sábado 13, a las 10.30 y 12.30, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se realizará el Taller de Creación para Infancias “Cuentos que mueven mundos”a cargo de @cuentoenmovimiento y @movermimundo. Un espacio pensado para bailar, jugar y crear mundos.

El primer turno será para niños y niñas de 4 a 6 años, el segundo de 7 a 10 años. Para mayor información comunicarse al 11 51439165.

LA RAZÓN BLINDADA

El domingo 13, a las 20.30, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se dará una nueva función de “La razón blindada” de Arístides Vargas, bajo la dirección de Luis Vallejo.

Para conseguir la entrada, que tiene un costo de $10.000, deberán enviar un mensaje al 2323 678722.