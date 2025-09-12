Una mujer sufrió el miércoles el robo de su moto de la puerta de un Jardín de Infantes. Pero tras la denuncia, la Policía salió en búsqueda del autor y logró atraparlo a las pocas cuadras.

Tal como informaron desde la Comisaría Luján Segunda de Jáuregui, efectivos del Comando de Patrullas Luján, a raíz de un llamado al 911, se dirigieron a Chile y ruta 7 donde una mujer denunció el robo de una moto de la puerta del Jardín de Infantes N°917, sito en Paraguay 1.258, en el barrio San Francisco.

Tras una recorrida por la zona, y de acuerdo a las descripciones aportadas por vecinos, los efectivos “lograron visualizar una moto sustraída junto con el autor del hecho, identificándose al imputado como Rubén Moreira, de 19 años, el cual al ver la presencia policial hace entrega de la Yamaha YBR”, detallaron.

El magistrado interviniente de la UFI N°9 dispuso actuaciones caratuladas “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública” y aprehensión del imputado.