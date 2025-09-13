Por la 12° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria igualó el lunes pasado en el Estadio Carlos V 0 a 0 con Laferrere. Así, el Canario llegó a los siete partidos sin triunfos y empezó a ponerse en duda la continuidad del técnico Arnaldo Sialle.

Ahora, por la 13° fecha, el Canario visitará en cancha de Juventud Unida a Fénix, que viene de tener fecha libre y ocupa la penúltima posición en el Clausura con nueve puntos, siete menos que Flandria que marcha 9°.

El partido se jugará este sábado a las 15.30 en cancha de Juventud Unida, con arbitraje de Mateo Bocaccia. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle, que podría dejar su cargo ante una derrota, deberá reemplazar a Cristian Ludueña, que llegó al límite de la quinta tarjeta amarilla.

Por lo tanto, Flandria formaría con: Maximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Alejandro Nalerio o Rodrigo Morales, Fernando Evangelista y Dante Spitale; Franco Schiavoni o Bautista González, Bruno Guelfi, Franco Bustamante y Daniel González; Tomás Martínez y Thiago Echagüe.