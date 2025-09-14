El reconocido docente y actor de nuestra ciudad, Roberto Castro, tendrá a cargo con su palabra y emoción, el recorrido por la historia del teatro en Luján. Será el 19 de septiembre en el edificio La Cúpula. “Hablar de teatro en mi querida ciudad de Luján es recordar una parte muy importante de mi vida”, dijo en una charla con LUJÁNHOY.

Con la voz contorneando paisajes, con las palabras construyendo emociones, la historia de la actividad teatral que ha sido y sigue siendo tan prolífica por sobre, debajo y alrededor de los escenarios lujanenses, tendrá sonido de almanaques debida y cuidadosamente amalgamados en un relato vivido, porque la voz que le pondrá secuencia e imágenes desde el decir, es la voz de quien ha vivido cada aplauso para su arte y para el de sus colegas con la intensidad e inmensidad de la vocación acompañada del profesionalismo: Roberto Castro, quien ha estado en las filas del inicio de la actividad teatral desde sus roles de actor, director de la Sala Municipal, docente, parte de los elencos más aplaudidos, protagonista del arte y la cultura.

Desde tanto, ofrecerá entonces esta disertación “El teatro en Luján: su evolución hasta nuestros días” el 19 de septiembre a las 19.30, en el Museo de la Ciudad, que tiene sede propia en el edificio La Cúpula y está ubicado en el Parque Ameghino.

HABLAR DE TEATRO COMO HABLAR DE LA VIDA

Ya resuenan las palabras que con la espontaneidad de la emoción y la certeza de un relato cuidadosamente preparado para el momento, Roberto Castro compartió con LUJÁNHOY su sentir previo al día de la disertación.

“Hablar de teatro en mi querida ciudad de Luján es recordar una parte muy importante de mi vida porque arranca en mis lejanos 16 años y que llega a la actualidad. Lo cual agradezco a la vida… ‘que me ha dado tanto’. En reiteradas ocasiones me ofrecieron hacer esto y siempre me negué. Pero por razones personales y recordando palabras de mi recordada Trinidad Guevara -algo que también voy a explicar el día de la charla- creo que llegó el momento de hacerlo” decía sosteniendo ese sentir que lo caracteriza y sumando expectativa para el público que lo acompañe en el evento. “También será recordar a queridos amigos, actrices, actores, directores, en fin, gente quizás olvidada o desconocida para algunos, que brillaron sobre un escenario, en un verdadero acto de amor… porque eso es el Teatro para mi”.

Con el Museo de la Ciudad como anfitrión del evento, esta disertación sobre la historia del teatro en nuestro Luján tuvo el empuje no solo como propuesta, sino también organizativo de la comisión directiva que propuso a Roberto esta posibilidad, siendo -tal como lo señalaba el disertante- muy expeditivos en los detalles desde el flyer de invitación hasta lo que sucederá en la jornada del 19 de septiembre, cuando la voz, el decir, la gestualidad, la mirada, los recuerdos y conocimientos sobre la temática, sean el regalo de este artista lujanense a su público, una vez más.