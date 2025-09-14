El domingo comenzó con un siniestro vial en pleno centro de nuestra ciudad, concretamente en la esquina de Mitre y General Paz.

Tal como pudo saber LUJANHOY, el accidente de tránsito lo protagonizó un solo vehículo, el cual terminó volcado y con las ruedas mirando hacia el cielo.

Por razones que se intentan establecer, una joven de unos 28 años perdió el control del rodado y terminó volcando.

A pesar del violento accidente, que produjo importantes daños en el auto, la conductora salió por sus propios medios del habitáculo, visiblemente nerviosa y consternada pero afortunadamente ilesa.

Los Bomberos Voluntarios finalmente no intervinieron porque la joven no tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

En el lugar trabajó también personal de la Policía y de la Guardia Urbana de la Municipalidad, tanto en la toma de datos como en el reordenamiento del tránsito hasta el retiro del vehículo, el cual quedó secuestrado.