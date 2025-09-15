El viernes pasado, en el Camino a Carlos Keen y el callejón que conduce al barrio cerrado La Primavera, la Policía aprehendió a “Tobías Mey Tosso, de 18 años, quien momentos con la ayuda de otro sujeto a bordo de una moto 110cc. interceptaron a una mujer de 51 años y le sustrajeron su Honda Wave.

Al darse a la fuga, uno de ellos se cayó del rodado y se ocultó en un descampado. Pero personal policial logró aprehenderlo y recuperar la moto.

Luego, ya en la dependencia policial de la localidad, mientras se encontraban realizando las actuaciones correspondientes, los efectivos vieron pasar una Honda Titan de color roja, sin patente, con dos sujetos a bordo circulando desde Villa Ruiz hacia la salida de la Autopista 7.

“El personal policial reconoció a uno de ellos como el segundo autor del hecho, en virtud de las vestimentas y fotos aportadas por el Centro Operativo de Monitoreo (COM) de Luján. Se inició una persecución y se logró interceptar en el Camino a Carlos Keen, a 300 metros de las vias ferreas, al conductor, identificado como Benjamín B. C, de 18 años, y al acompañante, Tiago Villegas, de 19 años, el cual ofreció resistencia e intentó huir pero fue reducido en el lugar”, detallaron.

Después, se estableció que “Villegas concuerda con características fisicas y de vestimenta al momento del hecho”. Y consultado el sistema de informática de la Policía, determinó que el rodado no poseía impedimento, motivo por el cual se secuestró y se labraron infracción por falta de documentación.

Posteriormente, se constató que Villegas poseía orden de detención vigente por “amenazas agravadas con armas y daño simple”, con intervención de la UFI N°9.

Finalmente, el magistrado interviniente dispuso la aprehensión de ambos por el delito de “robo simple”. Y respecto de Benjamín B., no adoptó temperamento legal en su contra.