El domingo, un hombre fue aprehendido en jurisdicción de Open Door por robarle el teléfono celular a una mujer.

Ocurrió en el Hotel y Spa San Ceferino, ubicado en el kilómetro 169,500 de la Autovía 6. En este sentido, una mujer de 53 años llamó a la Comisaría Luján Tercera de la localidad y denunció que le habían sustraído su teléfono celular.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales establecieron que momentos antes un sujeto sustrajo el teléfono celular de la víctima.

Y luego procedieron en el lugar a la “aprehensión de Gonzalo Ezequiel Zarza, de 30 años, y a la incautación de entre sus prendas del teléfono celular Motorola G22 perteneciente a la damnificada”, señalaron desde la seccional de Open Door.

Mantenida comunicación con la doctora Lobo de la UFI N°9 de Luján quien, dispuso actuaciones caratuladas “hurto simple en grado de tentativa”, aprehensión del sujeto y demás recaudos legales de rigor.