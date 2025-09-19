La semana termina con lluvias en Luján. Tras fuertes chaparrones que cayeron durante la madrugada y la mañana, con granizo incluido, sigue el pronóstico de mal tiempo al menos hasta este sábado, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, rige un alerta amarilla para este hasta este viernes. Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, por momentos localmente fuertes”. Además, se puede registrar “abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

En tanto que se estima que los valores de precipitación acumulada estarán entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

En Luján, las fuertes precipitaciones causaron algunos anegamientos, sobre todo en la zona céntrica. Pero al no registrarse una lluvia constante por largos períodos, rápidamente el agua escurrió.

¿Hasta cuando continuará la lluvia?

De acuerdo al pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde de este viernes y la mañana, tarde y noche de este sábado.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.