La agenda con las actividades para disfrutar en Luján el fin de semaEl Municipio invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

CHARLAS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

El viernes 19, a las 19.30, en el Museo Municipal de la Ciudad – La Cúpula (San Martín 53) se dará la charla “El teatro en Luján: su evolución hasta nuestros días”, a cargo del docente y actor Roberto Castro.

OFF ROAD FEST EN WYNDHAM GARDEN LUJÁN

El sábado 20, de 10 a 19, en Wyndham Garden (Ruta N° 6 y Río Luján) se llevará a cabo la segunda edición de 4 x 4 “Off road fest”. La entrada será libre y gratuita.

El evento se suspende en caso de lluvia.

CONCIERTOS DEL ÁRBOL SOLO

El sábado 20, a las 20, en la Basílica Nuestra Señora de Luján, se realizará un nuevo Concierto del Árbol Solo, “Concierto a dos pianos, Misa de Coronación”. Estará presente la Orquesta Sinfónica Municipal de Rodríguez y el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”.

PRIMAVERA EN EL ARTIGAS

El sábado 20, el Centro Cultural y Social José Artigas de Luján (Bartolomé Mitre 846) recibirá la Primavera. Se presentarán “Guitarra 1PMP”, “Calamita Jazz Trío”, Gina Duarte & Pili León, y “Tempestad”.

La entrada es libre y gratuita y la actividad es a beneficio de la cooperadora de la Escuela de Arte “José Pipo Ferrari”. Se recibirá ropa y alimentos no perecederos.

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL DISCO DE SIN BOZAL

El sábado 20, a las 21, en el Pulmón (Colón 1154) “Sin Bozal” presentará las canciones que entran en el primer capítulo. Habrá cantina a precios populares y menú veggie. La entrada será gratuita.

FESTIVAL PINTA! EN LUJÁN PARK

El domingo 21, a partir de las 15, Luján Park (colectora Sur Acceso Oeste) se llevará a cabo una nueva edición del Festival Pinta!. Habrá espectáculos musicales, y un patio gastronómico.

Participarán los siguientes grupos locales Chakra, Nenas Zantas, Nikolai Mitre, Incendios y Yugen.

En tanto, aprovechando las instalaciones del Skate Park, habrá demostraciones a cargo de las Escuelas Municipales de BMX, a cargo de Lisandro Palacios y Leo Galcerán; Roller y Squad Skate, a cargo de Valentina Laera; y Skate, a cargo de Ignacio Molina, Cristián Avendaño y Ramiro Dodorico.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 18, a las 21, “Trasnoche Paranormal” a cargo del locutor nacional Héctor Rossi, quien desde hace once años conduce en POP 101.5 “Trasnoche Paranormal” y “Trasnoche26”. La entrada costará $30.000.

El viernes 19, a las 21, “Arañas y angelitos, el musical”. Cárcel de mujeres, seis reclusas y una guardiacárcel. Cada una tiene, como es de esperar, su propio infierno y también, sus propios sueños. La entrada tendrá un valor de $12.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

AGUSPÉH EN LA GALERÍA

El viernes 19, a las 22, en La Galeria (San Martín 648) se presentará Aguspéh Full Banda. Para reservas, comunicarse al 11 6574 5324.

FUNES EL MEMORIOSO

El sábado 20, a las 20, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se estrenará el cortometraje dirigido por Ignacio Cabrera “Funes el memorioso”, basado en el cuento de Borges.

Para conseguir entradas comunicarse al 2323 678722.

CINECLUB SÉPTIMA BUTACA

El miércoles 24, a las 20, en la Biblioteca Popular Jean Jaurés (Lavalle 758) proyectarán “El Samurai”, una película francesa del género policial negro. Dirigida por Jean-Pierre Melville; protagonizada por Alain Delon, François Perier y Nathalie Delon.

El bono contribución será de $3000.