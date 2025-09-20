Una vecina denunció el robo de pertenencias de su vehículo estacionado en calle San Martín entre Dean Funes y Belgrano. Del rodado sustrajeron dinero en efectivo, documentación personal, tarjetas de crédito y artículos de limpieza.

Personal de la DDI Luján (Policía de Investigaciones) tomó conocimiento del hecho y, en un trabajo conjunto con el Centro Operativo de Monitoreo (COM), analizó las cámaras de seguridad municipales y logró identificar la fisonomía de los autores y el vehículo utilizado, un Ford Fiesta Kinetic blanco.

Posteriormente, efectivos de la DDI interceptaron el rodado y procedieron a la aprehensión de sus ocupantes, dos hombres mayores de edad oriundos de la provincia de Córdoba.

Con las pruebas reunidas, la titular de la UFI Nº10 de Luján emitió una orden de allanamiento. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del barrio Santa Elena -residencia alquilada por día, donde se logró el secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos y un destornillador tipo ganzúa, presuntamente utilizado para abrir cerraduras de vehículos.

Los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías Nº1 y la UFI Nº10 de Luján, en actuaciones caratuladas “hurto agravado”.