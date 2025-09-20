Los ven, realmente. Los escuchan, en sus ladridos, en sus andares que lo dicen todo. Los sienten, como inefable decisión del corazón humano para con ellos, los perros, los gatos, que comparten tiempo, lugar, vida y no siempre, de manera feliz. Entonces esta gente que los ve, escucha y siente, acciona desde un compromiso inmenso para revertir, aliviar, ofrecer, construir, abrazar, proteger y compartir conciencia de respeto por los perros, los gatos, en el intento y concreción de una vida mejor compartida.

“Unidos por ellos” es un grupo proteccionista que vienen desde hace dos años siendo parte de esa tarea en la localidad de Open Door, dándole instancia de rescates, campañas de adopción, ferias y jornadas de castración a este camino de hacer oír la voz diciendo lo que los animales no pueden y poniendo manos para la tarea que esas patas necesitan.

“Lamentablemente la desidia, la precariedad y la pobreza son las causas principales del sufrimiento de los animales que deambulan por el pueblo con hambre, enfermos y el grupo es su voz, esto nos ha movilizado y sentimos la necesidad de ayudar aportando ideas de cómo afrontar dichas situaciones”, nos contaban desde la agrupación proteccionista en charla con LUJANHOY, haciendo referencia al porqué de esta tarea y cómo fue el inicio.

“Comenzamos con un caso y así seguimos con otros. Luego se decidió realizar con donaciones recibidas una Feria y con ello solventamos gastos veterinarios. Se sana al animal de heridas físicas y emocionales, se le busca un hogar definitivo donde vivir y sean felices el resto de sus vidas”, decían con la decisión de moldear desde su gran gesto, un tiempo mejor para los animales rescatados.

“Castrar es prioridad en nuestro pueblo donde nos enfocamos para reducir la población tanto canina como felina. Este y lo mencionado anteriormente, es el objetivo final y que nos gratifica enormemente”, sellaban a toda conciencia de la castración como único método ético y efectivo para evitar superpoblación de fauna urbana.

TAREA UNIDA

Han venido con sus corazones latiendo ante la sensación explicable del amor hacia los animales. Y se explica y se entiende y se comparte desde la esperanza del respeto de quienes lógicamente, pueden no sentir igual. Pero cuando se encuentran los corazones que laten similarmente y pueden aportar tiempo, espacio, acción, entonces, las historias se concretan en este caso, en la historia de este grupo proteccionista de Open Door conformado por Kini, Lala, Maru, Naty, Ismael, Elisabet, Malena, Edgar y Mauricio.

“Cada integrante del grupo, amante de la naturaleza y de los animales, venía trabajando por separado, haciendo pequeñas acciones en cuanto al rescate animal, colaborando con otras organizaciones o recogiendo algunos animales de la calle. Cada uno desde su lugar por separado hacía lo que podía. Hasta que en una reunión, donde se planteaba la problemática de la falta de castraciones, nos conocimos, pudimos poner en acuerdo nuestros objetivos e inmediatamente nos formamos como grupo. Con el tiempo esa conformación fue cambiando pero todo hace parte para que hoy seamos los que estamos. Recibimos también ayuda de la comunidad ya que con el tiempo transcurrido nos han ido conociendo y hoy somos este grupo que ven. Un grupo compacto que tiene el mismo sentir y objetivo: ‘No al maltrato animal ‘, ‘Tu perro, tu familia’, ‘Nadie te obliga a tener un perro si no lo podés mantener’. Es fácil ponernos de acuerdo porque todo el beneficio es con y para los animales y ese es nuestro éxito en todas las soluciones que hemos obtenido en estos 2 años de voluntariado”, mencionaban desde “Unidos por ellos”.

Además, detallaban las propuestas en la comunidad para la recaudación necesaria: “Las actividades que realizamos las vamos organizando mes a mes. En cuanto a lo económico nos solventamos mayormente con la Feria de ropa usada y artículos en general, la llevamos a cabo en un local que nos facilitan en el pueblo de Open Door. Realizamos rifas o tapaditas para recaudar dinero. Pedimos donaciones a través de nuestras redes sociales y las recibimos en nuestro mercado pago, de personas que lo hacen de corazón ya que ven los resultados positivos que salen de nuestro grupo. Muchas veces aportamos de nuestro propio bolsillo y es lo de menos si podemos salvar una vida perruna. En cuanto a lo que es el contacto con los animales nos abocamos a concientizar a los vecinos sobre la tenencia responsable. Una de las voluntarias del grupo se encarga de armar ‘viajes de Castración’ donde con sus propios medios, lleva a varios perros de vecinos a castrar a otro Partido. Sin pedir nada a cambio. Sólo el compromiso de cumplir”, decían señalando que en sus redes (@unidos.x.ellos) informan y comparten sus actividades.

¿Y hay cansancio? Seguramente. ¿Hay dolor? Cómo no haberlo si se acercan a vidas que han tenido días difíciles. ¿Hay alegría? Tanta como ver un cambio significativo en la vida de un animal. Hay mucho, porque apuestan mucho y sienten, mucho.

“No lo vamos a negar que satura ciertas situaciones reiteradas. El abandono de un animal en estado deplorable, que tiene dueño y no se hace cargo; dejar sufrir al animal, si total es solo un perro; el que hagan parir a las hembras una y otra vez y las larguen a la calle en celo sin darles el cuidado necesario… vos no podés tener los medios económicos pero podés pedir ayuda. Podés hallar un rinconcito en tu casa y cuidar a tu perra para que otros perros no la acosen y comprar un anticonceptivo hasta averiguar dónde podés castrarla. Estamos para colaborar. El hecho de amar a los que no tienen voz y que con solo una mirada nos dicen todo, ese es el motivo de seguir”, manifestaban a modo mensaje también para la comunidad, para lograr esa mirada de respeto y humanidad para con los animales.

“Tratamos de ser insistentes en el mensaje. El animal que adoptás es parte de tu familia. Debe recibir los cuidados necesarios de alimentación, asistencia veterinaria por lo menos una vez al año. Vivir en un terreno cercado para que no salga a la calle porque corre peligro. Muchos captan el mensaje y tratamos que aumente esta captación difundiendo constantemente por el bien de todos, aunque hay ciertos sectores en donde la desidia es brutal y se hace difícil una convivencia saludable entre animales y personas”.

¿Cómo colaborar con este grupo que brinda todo lo que siente y puede? Difundiendo, donando elementos para sus ferias y, también, desde la ayuda con dinero: “Siempre necesitamos la ayuda económica. Tenemos un Mercado pago que es Unidos.x.ellos, a nombre de Betiana Yanina Borches. Y también se necesitan hogares de tránsito para poder extender nuestra ayuda a muchos animales, que a veces se nos ‘escapan de las manos’ por no tener un lugar para poder hacer un tratamiento. No contamos con refugio.

Ayudar al animal y darlo en adopción es el fin. Queremos que los animales que se crucen en nuestro andar sean sanados y tengan hogar definitivo. Y lo más importante: necesitamos que se cumpla la Ley 13.879 de Castraciones Masivas”, enfatizaron.

SENSIBILIDAD

No es sinónimo de debilidad. Ni de no afrontar las situaciones con toda la fuerza de la convicción. Es tener la mejor herramienta humana para soñar y accionar los cambios que necesariamente requiere la concreción de un mundo más amable, para todos.

Y con esa sensibilidad, “Unidos por ellos” organiza su tarea: “Hay muchas ideas que se darán con las posibilidades futuras. Mientras tanto vamos día a día, sí. Vamos haciendo seguimientos de los animales que ya tienen familia y eso nos llena el alma”, señalaban con la seguridad de lo que los moviliza.

“Amor es, simplemente amor. Amor por ellos. Es un ser vivo. Indefenso. No habla y sufre como todo ser vivo. Te mira y te dice todo. Solo vos lo podés ayudar… él no puede solo. Queremos que más gente se involucre. Es una ayuda que nos brindan. Siendo responsables en el cuidado de sus animales. Porque así entre todos es mejor y más fácil. Nuestro grupo sabe de esto. Acá no se lucra, se ocupa”, decían enfatizando en el gesto de ocuparse de las diferentes situaciones.

Y sin dejar de mencionar agradecimientos: “A Susana y su hijo Luis que nos prestan desinteresadamente el local. A todos los que nos aportan en nuestro mercado pago, nos donan ropa y demás artículos. A los que nos dan tránsito tan gentilmente. A los veterinarios que nos ayudan brindando la mejor atención. Y a las personas adoptantes que aman a los animales y les han cambiado la vida regalándole un hogar definitivo. Gracias eternas a todos”.

Si los perros hablaran… quizás perderían la inmensamente hermosa esencia animal que tienen, pero, si hablaran en nuestro idioma estarían diciendo un gracias por cada caricia, por cada atención, por cada vez que esta gente piensa en ellos, por cada lágrima de gente por ellos.

Pero ahí, sin hablar, estarán ladrando su alegría, su alivio, su pedido, su esperanza también, porque hay gente como la de “Unidos por ellos” que a fuerza de sensibilidad, andares, manos y organización, contemplan que el mundo es, de todos.