La solidaridad desfilando. Mirada, admirada, aplaudida. Y aunque la solidaridad no busca las luces, los galardones, la exposición, que desfile ante muchos corazones que laten solidariamente, es como abrazar el gesto, acompañar la mirada al otro, caminar con la mano extendida para la caricia, para darle forma al abrazo, para generar -por qué no- ese aplauso que no tiene nada de efímero, porque continúa hecho obra de bien. Como el Hospice. Esta obra hecha a toda humanidad. Porque el Hospice hace más humanos a todos los humanos que ahí están, pasan, son, hacen, siguen.

Y una tarea tan dignificante como la del Hospice “Madre Teresa” merece un gran apoyo de la comunidad. Y una manera de hacerlo es siendo parte del evento tradicional que la ONG lujanense organiza: el Desfile “Moda solidaria”, que se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre a las 17 en el Salón de Luz y Fuerza, ubicado en Luciano Reyes 1570 y con un valor de entrada de $20.000, pudiendo también la comunidad colaborar con un Bono Solidario en el caso de no poder asistir al evento.

HISTORIA DE AMOR

¿Qué es sino amor? Eso ofrecen, eso se respira, eso se enarbola como premisa cotidiana, hasta todos los días y hasta el siempre. Amor. Así lo viven desde el Hospice Madre Teresa, esta organización no gubernamental sin fines de lucro, que hace 21 años brinda cuidados paliativos a personas enfermas de cáncer, a quienes acompañan con la dignidad de la vida, hasta su último final natural junto a sus familias.

La atención amorosa y profesional es ofrecida de manera gratuita y se sostiene gracias a socios, padrinos, al aporte de amigos, comerciantes, empresarios a través de donaciones y a través del apoyo a los eventos especiales y ya tradicionales como el “Late por el Hospice” y el “Desfile solidario”.

“Necesitamos crecer en tamaño para poder acompañar al buen vivir de más personas que lo necesitan”, mencionan desde el Hospice, con la posibilidad de avanzar desde la recaudación del Desfile del próximo domingo 28.

“La gente sabe de la función que cumple el Hospice Madre Teresa en nuestra comunidad. Sabe que es una entidad autónoma e independiente que sigue el ejemplo de la Madre Teresa: servicio y caridad. Y apoyan la misión, cada vez más gente conoce el Hospice, cada vez más gente recorre o transita su camino final de vida recibiendo cuidado compasivo y amoroso en la casa de la divina misericordia”, decía Mónica Ormachea, integrante de la comisión directiva del Hospice y parte del ámbito comercial que apoya la tarea de la institución.

“La gente tiene que ser parte del evento porque el Hospice necesita del aporte de todos para seguir brindando asistencia, cuidado y acompañamiento a quienes lo necesitan”, señalaba Mónica con la también decisión amorosa de su participación en este camino solidario, desde sus palabras a modo de invitación para ese día al que se puede acceder adquiriendo las entradas en los siguientes comercios:

– Anaquelitos: Rivadavia 933

– Anaquel -San Martín 376

– Gala Cosméticos: Rivadavia 1054

– Andar Libre: Colón esquina Alberti

– Eva sin Adán: Rivadavia 1015

– Guacala Indumentaria: Lavalle 497

– Cardón: Mitre 499

– Tout Tissé: Italia 1062

La moda que se impone desde el más lindo de los escenarios, es la solidaridad. Esa que abraza. Y acompaña. Desde y hasta donde sea.

Se viene el Desfile Solidario del Hospice Madre Teresa y habrá un desfile de corazones abrazando la dignidad de la vida.