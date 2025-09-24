El lunes por la mañana, trabajadores despedidos -junto a sus familias- cortaron al paso el ingreso de la fábrica Cerámica Cortines. A modo de protesta, el propósito es evitar más despidos y que se cumplan sus derechos laborales, entre ellos, el pago total de las indemnizaciones.

La medida es en reclamo a los innumerables despidos que se han concretado hasta el momento. En total, 136 personas han perdido su fuente laboral y se esperan más despidos en el mes de octubre.

Ese día, la empresa respondió con un importante operativo policial que amenazaba con desalojarlos. Sin embargo, ante una propuesta de la empresa, la medida fue levantada a la espera de la reunión de este miércoles en la delegación local del Ministerio de Trabajo.

Tras el encuentro, donde no hubo acuerdo entre las partes, la empresa le ofreció pagar a los trabajadores el 80% de las indemnizaciones en 5 cuotas, pero el personal despedido exige la totalidad de lo que establece la ley.

Por tal motivo, los damnificados volvieron a bloquear el ingreso a la planta con quema de gomas y un corte total en principio hasta el viernes en busca de una respuesta satisfactoria por parte de la patronal.

Antecedentes

Esta situación comenzó en febrero 2025 con suspensiones y falta de pago de los sueldos. Previamente, los trabajadores cobraban 800 mil pesos por quincena, pero después pasaron a cobrar sólo 200 mil por quincena y hasta a veces, en cuotas.

“Hasta el día de hoy, siguen así las pocas personas que están trabajando les están pagando en cuotas el sueldo con un mes de atraso. En junio, echaron a 66 empleados y ahora en septiembre a 70: 65 empleados y 5 mensuales nos echaron y nos quieren pagar el 50% de la indemnización en cuotas, es decir, que una persona de 10 años le quieren pagar 12 millones en 15 cuotas y ahora que salió la segunda camada se van a unir para protestar”, apuntaron los trabajadores despedidos.

Acerca del futuro, expresaron que “en octubre, se espera la tercer camada de telegramas y así hasta que Cerámica Cortines presente la quiebra. En Pilar cerraron y dejaron a 300 personas afuera de una fábrica, en Cañuelas están todos suspendidos y en Alberti, también.

“Cerámica Cortines va por el mismo camino, solo que van más despacio que el resto de las empresas”, agregaron.