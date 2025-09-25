El Concejo Deliberante manifestó el lunes su rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, por considerarlo contrario al mandato Constitucional de garantizar el derecho a la educación pública superior.

Mediante una resolución, el Concejo también solicitó al Senado de la Nación que atienda a la demanda popular y expresó “la más amplia solidaridad con la comunidad universitaria, que hoy es blanco de una decisión arbitraria y dañina para el conjunto de la sociedad”.

La iniciativa del bloque de Fuerza Patria fue aprobada con el voto afirmativo de 9 concejales de esa bancada, presentes en la sesión. En tanto, los seis representantes de la Unión Vecinal, el Pro, La Libertad Avanza y Queremos Luján votaron en contra.

Antes del tratamiento del tema, se expresaron Karina López, secretaria de Capacitación de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu), y Luciano Quarenta, secretario de Bienestar Universitario y de Asuntos Estudiantiles de la UNLu.

López expresó el reconocimiento de las y los trabajadores de las universidades al apoyo recibido y puntualizó que “hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo de casi el 80 por ciento en términos reales” e indicó que esto provoca “un éxodo nunca visto”.

Por su parte, Quarenta agradeció a los autores del proyecto en nombre del rector Walter Panessi y destacó el esfuerzo de la UNLu para contener a las y los estudiantes “que se alejan de las aulas porque no cuentan con los medios para viajar o para alimentarse en la Universidad”.

Desde la UNLu destacaron que “a la hora de fundamentar sus votos positivos, subrayaron la importancia de la UNLu para la sociedad lujanense los concejales del oficialismo local Romina Grossi, Joaquín Martucci, Eva Rey, César Siror (presidente del Cuerpo), y Camila Zucchi”.