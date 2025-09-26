El Municipio invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

Actividades libres y gratuitas

BAILE DE LA PRIMAVERA

El viernes 26, desde las 9.30 horas, en Cemjupel (Ituzaingó 133) se llevará a cabo el Baile de la Primavera. Los participantes deberán llevar un detalle para participar del concurso más original y creativo.

Se realizará un desayuno y buena música. La actividad se realiza en conjunto con PAMI Luján.

CHARLAS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

El viernes 26, a las 19.30 horas, en el Museo Municipal de la Ciudad – La Cúpula (San Martín 53) se dará la charla “El teatro en Luján: su evolución hasta nuestros días”, a cargo del docente y actor Roberto Castro.

ENCUENTRO DE ORQUESTAS

El sábado 27, a partir de las 14 horas, en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) se llevará a cabo el Encuentro de Orquestas, en el marco de los 18 años de la Orquesta “El Ombú”. Actuará la Orquesta municipal “El Ombú”, y la Orquesta infantil y juvenil de San Telmo.

La entrada será libre y gratuita.

GRAN GUITARREADA EN EL CÍRCULO CRIOLLO MARTÍN FIERRO

El sábado 27, a las 20 horas, en el Círculo Criollo Martín Fierro de la localidad de Jáuregui, se llevará a cabo la Gran Guitarreada en la que actuará Gerardo Viola.

Con entrada libre y gratuita, habrá servicio de cantina. Quienes organizan el evento recomiendan que las personas que asistan lleven su instrumento.

LUJÁN ES TRADICIÓN: DESFILE TRADICIONALISTA

El domingo 28, desde las 9.30, se llevará a cabo el Desfile Tradicionalista “Luján es Tradición”. La jornada tendrá comienzo a las 9.30 horas con la bendición de banderines de las agrupaciones en el palco oficial, que estará ubicado en avenida Nuestra Señora de Luján entre Doctor Real y Almirante Brown.

Luego se pondrá en marcha el acto protocolar y la recreación del Milagro de la Virgen. Se realizará el baile de Pericón Nacional frente al palco oficial, y a las 10.30 horas se dará inicio al desfile de agrupaciones tradicionalistas y círculos criollos, que partirá desde la calle Cervantes por la Avenida Nuestra Señora de Luján.

Cabe señalar que el sábado 27 de septiembre, de 14 a 18 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863), se llevará a cabo la entrega de números de orden para el desfile a las asociaciones tradicionalistas.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El viernes 26, desde las 21 horas, se presentará “El descenso de Orfeo a los infiernos” a cargo del Ensamble de música barroca “Arcana” del Damus. Tras la muerte de Eurídice, Orfeo, el más grande músico y poeta, decide descender al inframundo para traerla de regreso al mundo de los vivos. Conmovidos por la belleza de su canto, Plutón y Proserpina acceden a liberarla. El valor de la entrada será de $10.000.

El domingo 28, a las 20.30 horas, será el turno del homenaje a “Soda Stereo” a cargo de la banda de rock en español “El Cuarto Soda”. Buscarán recrear fielmente el sonido del grupo a lo largo de su historia y en sus diferentes etapas. El Pullman del segundo piso costará $20.000, el Palco del primer piso $22.000 y la Platea $24.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

STAND UP EN ANANÁ

El jueves 25, desde las 21 horas, en el Bar Ananá (Mitre 753) habrá shows de Stand Up a cargo de Dieguito Bermudez, Facu Galván, Dario Zaidel, y Paula Jorge.

La actividad será a la gorra.

SOLITARIO FINAL 2 LA VENGANZA

El viernes 26, a partir de las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se proyectará “Solitario final 2, la venganza”, un cortometraje de Daniel Quintana.

El valor de la entrada será un alimento no perecedero. Para reservar un lugar, comunicarse al 2323 678722.

SUNSET EN BRIGHTFIELD

El sábado 27, a las 18 horas, Rodri Castro, Chavi Lafont, Maite Leyrías, Jose Vecchetti y Fóment participarán del Sunset en Brightfield.

VAMOS A CONTAR MENTIRAS

El sábado 27, 19.30 y 22 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) habrá doble función de la comedia “Vamos a contar mentiras” de José Charrillo.

El valor de la entrada es de $10.000. Para reservas, comunicarse al 2323 678722.

EL MANTO DE LA MADONNA

El domingo 28, a las 20 horas, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) será la función despedida de “El manto de la Madonna” dirigida por Luis Vallejo.

El valor de la entrada es de $10.000. Para reservas, comunicarse al 2323 678722.