El 15 de septiembre, por la 26° y última fecha de la Zona B de la Primera C, Luján igualó en General Rodríguez 1 a 1 con Atlas, con gol de Brandon Arriola. El técnico Santiago Fredes apostó por un equipo alternativo pensando en el Reducido por el segundo ascenso.

Y de esta manera, el conjunto de nuestra ciudad finalizó en el segundo puesto de la Zona B con 51 puntos luego de 14 partidos ganados, nueve empatados y tres perdidos, con 32 goles a favor y solo 13 en contra.

Ahora, por el encuentro de ida de la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, Luján visitó en Gerli a El Porvenir, que finalizó 7° en la Zona A tras ocho partidos ganados, siete empatados y nueve perdidos, con 25 goles a favor y 28 en contra.

El partido, que se disputó en el Estadio Gildo Francisco Ghersinich, comenzó a las 13 y fue arbitrado por Guido Mascheroni. Y respecto del equipo, en técnico Santiago Fredes puso nuevamente en cancha a los habituales titulares.

De entrada Luján buscó imponer condiciones y lo logró por momentos, a pesar del campo de juego que se fue volviendo intransitable en alguino sectores como consencuencia de la lluvia.

Hasta que a los 25 minutos apareció Eladio Ramos en el área y metió el cabezazo que terminó en el fondo del arco y se convirtió en el 1 a 0 para el Lujanero.

A través de Tomás Luján y Facundo Rojas pudo haber aumentado la diferencia. Pero faltó precisión y se fueron al descanso con Luján en ventaja.

En el complemento, el local salió decidido a igualar la historia. Y lo logró a los nueve minutos por intermedio de Hernán Rodríguez, quien conectó de cabeza un centro y estableció el 1 a 1.

Después, Luján volvió a tomar las riendas del juego y hasta el final buscó el triunfo. Pero en la más clara Brando Arriola se quedó con el grito de gol atragantado.

Con el empate, Luján se volvió de Gerli con buenas sensaciones, ya que el pasaje a la segunda fase se definirá el próximo viernes en el Estadio 1 de Abril del barrio San Emilio. Y allí, con el apoyo de su gente, los dirigidos por Santiago Fredes irán en busca de la victoria.

Luján formó con: Matías Lescano; Fermín Urtasun, Nahuel Icazatti, Diego Molina y Leandro Coronel; Facundo Rojas, Enzo Oviedo, Pedro Alfonso y Julián Ford; Eladio Ramos y Tomás Luján.