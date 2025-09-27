El 15 de septiembre, por la 26° y última fecha de la Zona B de la Primera C, Luján igualó en General Rodríguez 1 a 1 con Atlas, con gol de Brandon Arriola. El técnico Santiago Fredes apostó por un equipo alternativo pensando en el Reducido por el segundo ascenso.

Y de esta manera, el conjunto de nuestra ciudad finalizó en el segundo puesto de la Zona B con 51 puntos luego de 14 partidos ganados, nueve empatados y tres perdidos, con 32 goles a favor y solo 13 en contra.

Ahora, por el encuentro de ida de la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, Luján visitará en Gerli a El Porvenir, que finalizó 7° en la Zona A tras ocho partidos ganados, siete empatados y nueve perdidos, con 25 goles a favor y 28 en contra.

El partido, que se disputará en el Estadio Gildo Francisco Ghersinich, comenzará a las 13 y será arbitrado por Guido Mascheroni. Y respecto del equipo, en técnico Santiago Fredes pondrá en cancha a los habituales titulares.

Por lo tanto, Luján formaría con: Matías Lescano; Fermín Urtasun, Nahuel Icazatti, Diego Molina y Leandro Coronel; Facundo Rojas, Enzo Oviedo, Pedro Alfonso y Julián Ford; Eladio Ramos y Tomás Luján.