Tras sostener durante 72 horas el bloqueo del ingreso a la planta de Cortínez, este lunes los trabajadores despedidos marcharon hasta la delegación local del Ministerio de Trabajo. Allí, mantuvieron una nueva reunión pero no hubo acuerdo.

El reclamo estuvo acompañado por diversas organizaciones que se movilizaron con banderas y bombos. En total, son más de 130 las personas que perdieron su fuente laboral y se esperan más despidos en octubre.

Ante esto, y para continuar con el reclamo, los empleados despedidos de Cerámica Cortines protestaron en la Unión Industrial Argentina y frente al Congreso de la Nación. En total, 50 de los 130 trabajadores despedidos se movilizaron a Capital Federal para visibilizar el reclamo.

La manifestación también contó con la presencia de los trabajadores despedidos de ILVA, empresa del Parque Industrial de Pilar, que cerró a principios de septiembre de 2025, despidiendo a 300 trabajadores.

“Fuimos a buscar el 100% de indemnización y no el 80% en cuotas, y a frenar la tercer camada de telegramas que pretenden mandar en octubre”, expresaron los trabajadores en diálogo con LUJANHOY.

Además, expresaron que “si no hay arreglo, nos vamos a encadenar en la Municipalidad de Luján en forma de huelga como ocurrió en ILVA Pilar”.

Antecedentes

Esta situación comenzó en febrero 2025 con suspensiones y falta de pago de los sueldos. Previamente, los trabajadores cobraban 800 mil pesos por quincena, pero después pasaron a cobrar sólo 200 mil por quincena y hasta a veces, en cuotas.

“Hasta el día de hoy, siguen así las pocas personas que están trabajando les están pagando en cuotas el sueldo con un mes de atraso. En junio, echaron a 66 empleados y ahora en septiembre a 70: 65 empleados y 5 mensuales nos echaron y nos quieren pagar el 50% de la indemnización en cuotas, es decir, que una persona de 10 años le quieren pagar 12 millones en 15 cuotas y ahora que salió la segunda camada se van a unir para protestar”, apuntaron los trabajadores despedidos.

Acerca del futuro, expresaron que “en octubre, se espera la tercer camada de telegramas y así hasta que Cerámica Cortines presente la quiebra. En Pilar cerraron y dejaron a 300 personas afuera de una fábrica, en Cañuelas están todos suspendidos y en Alberti, también.

“Cerámica Cortines va por el mismo camino, solo que van más despacio que el resto de las empresas”, agregaron.