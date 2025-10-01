Este martes se llevó a cabo la toma de juramento como fiscales del Departamento Judicial Mercedes de los doctores Agustina Russi, Matías Ezequiel Lattaro, Germán Emanuel Pettoello y Juan Antonio Repetto.

La misma se desarrolló en el teatro Dr. Julio Cesar Gioscio, ante la presencia de autoridades judiciales; del Departamento Ejecutivo de las localidades de Mercedes y Luján -encabezadas por los intendentes Juan Ignacio Ustarroz y Leonardo Boto, respectivamente-; camaristas; jueces, fiscales y defensores; funcionarios; funcionarios policiales y familiares de los nuevos agentes fiscales.

El fiscal general del Departamento Judicial Mercedes, doctor Pablo Merola, llevó a cabo la toma de juramento de los nuevos agentes fiscales destacando “el hito” que representa en la vida de cada uno de los nuevos funcionarios “tanto desde lo profesional como desde lo humano”. Destacó a cada uno de los letrados por sus capacidades individuales y profesionales (de larga trayectoria en el Ministerio Público Fiscal) instándolos en este nuevo camino que comienzan a transitar.

Además, remarcó la importancia de este evento, ya que desde 2019 no se producían nombramientos. “Llegamos al punto de tener siete vacantes, lo que representa el 30% de la capacidad que tiene el Ministerio Público. Si bien eso es mucho fue mucho más cuando lo proyectamos en el tiempo, ya que pasaron seis años sin poder cubrir esas vacantes”, indicó.

También aprovechó la oportunidad para destacar la labor de los agentes fiscales en funciones. “Durante este periodo de tiempo se demandó un esfuerzo muy importante de todos los fiscales que sobrellevaron y doblegaron el esfuerzo para que podamos representar los intereses de la sociedad. Y en ellos al resto de los funcionarios y empleados que integran el Ministerio Público que integran nuestros equipos de trabajo y han sido parte de esta coyuntura. Gracias desde mi corazón a todos”, expresó.

“Me entusiasma muchísimo poder incorporar a los nuevos agentes fiscales, es oxígeno, es energía y que esto sea un punto de partida y un empujón para todos los que venimos conformando el Ministerio Público”, concluyó.

Reestructuración funcional

Tal como comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal, con la toma de posesión del cargo de los nuevos agentes fiscales, se dará lugar a una reestructuración funcional del Ministerio Público Fiscal Departamento Judicial Mercedes.

Es así como el lujanense Matías Ezequiel Lattaro se desempeñará como agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2, ante la vacante producida por la renuncia del doctor Sebastián Villalba meses atrás.

Ante el acogimiento del régimen jubilatorio del doctor Guillermo Lennard, desde julio la Fiscalía de Juicio N°4 se encuentra a cargo del doctor Pedro Illanes, dejando vacante la Unidad Funcional de Instrucción N°3. La misma pasará ahora a quedar a cargo del doctor Juan Antonio Repetto.

Teniendo en cuenta la realidad de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5, se reestructurará con la asignación de un nuevo cargo de agente fiscal que acompañará al actual titular de la UFIJ, doctor Luis Baraldo Victorica. Será la doctora Agustina Russi quien ocupe dicho cargo.

Mientras que el doctor Germán Pettoello pasará a ser el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 Descentralizada de Luján.

En tanto, se restablecerá la Unidad Funcional de Instrucción N°7 (Temática en Estupefacientes, Autores Ignorados y Violencia Institucional), que pasará a estar a cargo de la doctora María Laura Cordiviola, quien dejó la titularidad de la UFI N°10 descentralizada de Luján.

Por otro lado, en el marco de la reestructuración funcional del Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes, desde el 1 de septiembre en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 (Temática especializada en Delitos Complejos, Delitos Conexos con la Trata de Personas, Material de Abuso Sexual Infantil y Grooming y Delitos Deportivos) se encuentra subrogando el doctor Lisandro Massón, quién continúa como titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4.