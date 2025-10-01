Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, el sábado y domingo se llevará a cabo la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, en la que se estima que más de un millón de personas llegarán a la ciudad.

La tradicional expresión de fe es organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires y se llevará adelante con una serie de recaudos y disposiciones orientadas a fortalecer el aspecto sanitario, con más de 60 puestos de salud repartidos a lo largo de todo el trayecto para la atención de los peregrinos.

La columna principal con la imagen réplica de la Virgen como cabecera comenzará su rumbo a Luján el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. Allí, junto a miles de peregrinos, recorrerá más 60 kilómetros para llegar a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Desde el sábado habrá misas cada una hora. Y el domingo, por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá la tradicional Misa central de las 7, en la Plaza Belgrano.

Ingreso a Luján y controles

Como todos los años, el ingreso de los fieles a la ciudad será por la calle Las Heras. Se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto (ambas manos), Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.

A lo largo de los casi 60 kilómetros, se desplegarán hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, defensa civil, stands para proveer agua, alimentos y diferentes puntos de reciclaje.

En nuestra ciudad, se instalarán dos puntos de control principales. El primero, en el Puente de Control, donde habrá un hospital de campaña al igual que en la avenida Nuestra Señora de Luján. Y el otro, en Humberto y Las Heras, a cargo de la Cruz Roja.

También se montará un puesto especial para adultos mayores y personas con discapacidad en la esquina de 9 de Julio y Las Heras.

Amplio operativo provincial

A través de un amplio operativo coordinado por la Jefatura de Asesores y los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente, se pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

La peregrinación juvenil se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Tiene poco más de 60 kilómetros de recorrido entre Liniers y la Basílica e incluye, además de Luján, a otros siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

La Provincia articula la organización de la logística junto con los gobiernos locales y la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionará en la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Y al finalizar el recorrido, los fieles arribarán al Santuario de Luján del Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del Padre Lucas García.

La resolución 1.469, sancionada en 2022 por el gobernador Axel Kicillof, establece la normativa y requerimientos para que el Estado provincial asista la organización de peregrinaciones masivas en territorio bonaerense, para garantizar su desarrollo en las mejores condiciones de seguridad, cuidado y acompañamiento.

El Ministerio de Transporte garantizará la interrupción del tránsito en calles y rutas atravesadas por la peregrinación, solicitará un refuerzo en la frecuencia de circulación de Trenes Argentinos y dispondrá seis móviles de Vialidad con personal.

La cartera de Salud aportará cuatro unidades de hospital móviles y un hospital de mayor complejidad, 15 ambulancias equipadas, un shock room con centro operativo y 56 promotores de salud y atención en salud mental.

Por su parte, el ministerio de Seguridad sumará 1.400 efectivos policiales, 45 equipos de comunicación, seis móviles de Defensa Civil, seis torres de iluminación y dos torres cargadoras de celulares, 218 móviles, 78 motos, 16 caballos y un helicóptero policial y uno sanitario.

En tanto, el ministerio de Infraestructura intervendrá en la provisión de agua con cinco camiones cisterna y cuatro puntos con canillas públicas a través de ABSA, tres camionetas con combustible y operadores y tres torres de iluminación para zonas sin energía.

A su vez, Desarrollo de la Comunidad asistirá a las y los peregrinos con cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de menores.

Mientras que la cartera de Ambiente pondrá a disposición 30 puestos de separación de reciclado.