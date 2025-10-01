El viernes pasado una mujer denunció que alrededor de las 11.30 salio de su domicilio y al regresar una hora de después

constató que ignorados ingresaron sin ejercer violencia sobre herrajes y le sustrajeron un televisor y diversos elementos.

El Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Luján Tercera de Open Door, abocado a la búsqueda de los autores del hecho, obtuvo una filmación y estableció que los autores fueron dos sujetos.

Ante esto, el sábado efectivos policiales de la localidad, en conjunto con comisarías aledañas, Destacamentos y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) realizaron un allanamiento en un domicilio de calles Córdoba y Mendoza, donde procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, “identificado como Ricardo Santillán”, señalaron.

Asimismo, aprehendieron en el lugar a otro sujeto “identificado como Francisco Celdane, el cual posee pedido de paradero activo a solicitud de Juzgado de Paz, en una causa caratulada “protección contra la violencia familiar” desde el 20 de marzo de 2023.

Mantenida comunicación con el Dr. Pettovelo de la UFI N°10, avaló lo actuado en el marco de la causa caratulada “hurto” y dispuso la aprehensión de Santillán, quien el lunes fue traslado a sede judicial.

Y respecto de Celdane, dispuso la notificación de paradero y posterior liberación, como asi también los demás recaudos legales de rigor.