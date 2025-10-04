ACTUALIZADA// Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, este sábado y domingo se lleva a cabo la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, en la que se estima que más de un millón de personas llegarán a la ciudad.

La tradicional expresión de fe es organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires y se lleva adelante con una serie de recaudos y disposiciones orientadas a fortalecer el aspecto sanitario, con más de 60 puestos de salud repartidos a lo largo de todo el trayecto para la atención de los peregrinos.

La columna principal con la imagen réplica de la Virgen como cabecera comenzó su rumbo a Luján este sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. Allí, junto a miles de peregrinos, recorre más 60 kilómetros para llegar a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Desde el sábado habrá misas cada una hora. Y el domingo, por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá la tradicional Misa central de las 7, en la Plaza Belgrano.

La peregrinación juvenil se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Y además de Luján, incluye a otros siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

En ese marco, tal como adelantara LUJÁNHOY, el gobierno provincial lleva a cabo un importante operativo sanitario, de tránsito y seguridad. Y lo mismo sucede con el gobierno municipal.

Cortes y controles

El ingreso de los fieles a la ciudad de Luján es por la calle Las Heras. Se permite el cruce vehicular en Las Heras y Humberto, Las Heras y Güemes y Las Heras y Belgrano.

Por otra parte, hay cortes de calles en Las Heras, Rotonda Ana de Matos en la intersección de las calles Francia y Carlos Pellegrini, Francia y Chávez, Francia y Ugarte, Francia y Cervantes, Francia y Dr. Real, Francia y Almirante Brown, Francia y 25 de Mayo, Francia y Lavalle, Francia y San Martín, Francia y Mitre, Francia y Las Heras, Francia e Ituzaingó, Lezica y Torrezuri y 25 de Mayo, 9 de Julio y Dr. Muñiz, Padre Salvaire y Dr. Muñiz, Dr. Muñiz y Belgrano, Puente Mitre, Gogna y San Roque, Julio A. Roca y San Roque, Rivadavia y Muñiz, Ituzaingó e Italia, Ituzaingó y Sarmiento, Ituzaingó y Rawson, Ituzaingó y Dean Funes, Mitre e Italia, Francia y Dr. Muñiz, Mitre y Mariano Moreno, Mitre y Leandro N. Alem, Mitre y Alvear, Mitre y Gral. Paz, Mitre y Lamadrid, Mitre y Ramauge, Mitre y Gamboa, M. Moreno y Carlos Pellegrini, y San Vicente y Avenida Constitución.

A las y los vecinos que vivan dentro de la zona incluida en los cortes, se les permite pasar presentando DNI con domicilio actualizado o factura de un servicio a su nombre donde conste la dirección.

Asimismo, las y los residentes del barrio Los Laureles tiene paso por las calles internas de la Universidad Nacional de Luján.

En cuanto a la Terminal de Ómnibus, su ubicación se trasladó desde este sábado a las 6 de la mañana y hasta la finalización del evento este domingo.

Las líneas 57 y 410 salen desde la calle Cervantes y 9 de Julio; los taxis desde 9 de Julio y Dr. Real y colectivos de larga distancia desde Dr. Real y avenida Nuestra Señora de Luján.

Mientras que las líneas 350, 355, 365, 500, 502 y 503 parten desde avenida Nuestra Señora de Luján entre Dr. Real y Almirante Brown. Y las líneas 203, 228, 276, 322 y 365 desde 9 de Julio entre Doctor Real y Almirante Brown.

Los mencionados cortes y controles entrarán en vigencia desde las primeras horas del sábado hasta la mañana del domingo.

Los dispositivos de control programados tienen por objeto garantizar la integridad de los peregrinos, impedir los congestionamientos de tránsito a fin de permitir el desplazamiento de los vehículos de emergencia y agilizar la desconcentración y facilitar las actividades laborales y el normal desplazamiento de nuestros vecinos.

Salud

Se instalaron varios puestos sanitarios y de la Cruz Roja a lo largo de la Ruta Nacional N°7.

Asimismo, desde este sábado a las 7 hay dos puestos sanitarios en Lavalle y 9 de Julio y frente al Complejo Museográfico Enrique Udaondo.

Además, se montó un Hospital de campaña en el Puente de Control y otro en avenida Nuestra Señora de Luján, entre 25 de Mayo y Almirante Brown.

También hay puestos sanitarios en Gamboa y Las Heras, Las Heras entre Rivadavia e Italia (Cuartel de Bomberos de Luján), 9 de Julio y Las Heras, Lavalle y 9 de Julio, inmediaciones de la Basílica, Lavalle y 9 de Julio, 25 de Mayo y 9 de Julio, Padre Salvaire y San Martín, avenida Julio A. Roca y Rodolfo Moreno (sobre boulevard), Güemes y Las Heras, Sarmiento y Las Heras, Mariano Moreno y Las Heras.

Detalles del operativo provincial

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funciona en la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Y al finalizar el recorrido, los fieles arribarán al Santuario de Luján del Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del Padre Lucas García.

El Ministerio de Transporte garantizó la interrupción del tránsito en calles y rutas atravesadas por la peregrinación, solicitó un refuerzo en la frecuencia de circulación de Trenes Argentinos y dispuso seis móviles de Vialidad con personal.

La cartera de Salud aportó cuatro unidades de hospital móviles y un hospital de mayor complejidad, 15 ambulancias equipadas, un shock room con centro operativo y 56 promotores de salud y atención en salud mental.

Por su parte, el ministerio de Seguridad sumó 1.400 efectivos policiales, 45 equipos de comunicación, seis móviles de Defensa Civil, seis torres de iluminación y dos torres cargadoras de celulares, 218 móviles, 78 motos, 16 caballos y un helicóptero policial y uno sanitario.

En tanto, el ministerio de Infraestructura interviene en la provisión de agua con cinco camiones cisterna y cuatro puntos con canillas públicas a través de ABSA, tres camionetas con combustible y operadores y tres torres de iluminación para zonas sin energía.

A su vez, Desarrollo de la Comunidad asiste a las y los peregrinos con cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de menores.

Mientras que la cartera de Ambiente pondrá a disposición 30 puestos de separación de reciclado.