Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, este sábado y domingo se llevó a cabo la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, en la que se estima que más de un millón de personas llegaron a la ciudad para la tradicional expresión de fe organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires.

Y este domingo a las 7, tras la llegada de la imagen cabecera a la Basílica, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidió la tradicional Misa central en la Basílica ante las inclemencias del tiempo que no permitieron que se desarrolle en la Plaza Belgrano.

En su homilía, el prelado sostuvo que “hoy nosotros también te venimos a decir que necesitamos de tu amor de Madre, ese amor que cura, que no juzga, que nos levanta y nos anima en la esperanza”.

Además, remarcó que la Virgen “conforta nuestras vidas y nos sostiene en medio de las cruces personales, de los dolores y de las tristezas”.

“Con una Madre así, y a pesar de tantas cruces pesadas que carga nuestro pueblo, seguimos caminando; no aflojamos y nos comprometemos a no abandonar los sueños”, añadió.

A su vez, monseñor García Cuerva dijo que “hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, no encuentran sentido al camino de sus vidas y han detenido su marcha”.

Y enfatizó: “Les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad. Por ellos también peregrinamos, los traemos en la mochila del alma, porque no queremos ser un pueblo indiferente ante tanto dolor, ni tampoco dejarnos ganar por la impotencia del no se puede”.

“Podremos detener nuestros pies para descansar, pero no detendremos el corazón, porque estos corazones volverán a sus hogares movilizados por el amor de una Madre que nunca nos deja solos y nos anima a caminar con esperanza”, completó el arzobispo de Buenos Aires.