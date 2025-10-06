Con el objetivo de acompañar el camino de los peregrinos hacia la ciudad, el Municipio de Luján junto a la Red Solidaria llevó a cabo la plantación de 120 árboles nativos a la vera de la exruta nacional N°7.

En el marco de los 10 años de la encíclica del Papa Francisco, se trata de una iniciativa que une fe, ambiente y comunidad.

El corredor verde Laudato Si se extenderá desde el inicio al partido de Luján hasta la Universidad Nacional de Luján. Las especies que se plantaron allí son molles espinillos y ceibos.

Y gracias al proyecto, miles de fieles que llegaron a nuestra ciudad en el marco de la 51° Peregrinación Juvenil a Pie a Luján fueron acompañados por la presencia de los ejemplares nativos en su andar.

Además, afirmaron que la plantación de los ejemplares mejorará la calidad de vida de las ciudades que abarca y su sostenibilidad ambiental.