La Cámara de Senadores de la Nación rechazó el jueves el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de las Universidades. Y completó de este modo el trámite parlamentario de ratificación de la norma, tras la insistencia en el mismo sentido de la Cámara Baja.

El apoyo al sistema universitario contó con 58 votos afirmativos, mientras que 7 senadores se expresaron de modo negativo y hubo 4 abstenciones, superando así claramente la aprobación de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto.

Tal como informaron desde la Universidad Nacional de Luján, el rector Walter Panessi siguió el debate parlamentario desde un salón anexo, junto sus pares integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre ellos el presidente de ese organismo, Oscar Alpa.

En tanto, representantes de los sindicatos docentes y de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la UNLu (ATUNLu) se manifestaron en la Plaza de los Dos Congresos, en adhesión a la sanción definitiva de la Ley.

“Representa un avance fundamental para garantizar los recursos que nuestras universidades nacionales necesitan para crecer”, señaló la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) en un comunicado.