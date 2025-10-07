En el marco del plan “Luján Alerta 24”, personal de las Patrullas Municipales aprehendió a un hombre con pedido de paradero activo por una causa de robo automotor del año 2024.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando un móvil que realizaba recorridas preventivas en el bloque denominado “Los Santos”, divisó a varias personas en actitud sospechosa en la intersección de las calles Palo Borracho y Los Ceibos, en el barrio San Jorge.

Al identificarlas y cursar los datos en el sistema de la Policía Bonaerense, se constató que uno de ellos, un masculino de 41 años, registraba un pedido de paradero vigente emitido por la Justicia.

De inmediato, el personal de la Patrulla Municipal, junto al Comando de Patrullas de Luján, procedió a su aprehensión y puesta a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes.