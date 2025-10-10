Este viernes por la madrugada, personal de la Patrulla Municipal, gracias a una alerta emitida por el Centro Operativo de Monitoreo (COM), detuvo a dos individuos a bordo de un vehículo que al pasar por uno de los anillos digitales de nuestra ciudad fue informado como sospechoso por tener pedido de secuestro activo. Habían cometido una estafa en Mercedes.

El auto, un Volkswagen Gol Trend de color gris, activó el protocolo de interceptación al trasponer uno de los anillos digitales de nuestro distrito. Al ser procesada la patente del vehículo por la lectora, arrojó una alarma al Centro Operativo de Monitoreo de la Secretaría de Protección Ciudadana, activando así el protocolo, una herramienta más del plan Luján Alerta 24.

Rápidamente, el COM realizó el seguimiento por las cámaras de videovigilancia de la zona donde transitaba el VW Gol Trend y dio aviso a la Patrulla Municipal, que se dispuso a interceptar el rodado a la altura del kilómetro 69 de la Autopista Luján – Junín.

Allí, el personal de la Patrulla procedió a la aprehensión de dos sujetos de 25 y 51 años, sobre los que pesaba un pedido de detención en el marco de una causa por “estafa”, a cargo de la UFI N°4 del Departamento Judicial de Mercedes.

Los aprehendidos deberán prestar declaración en la Fiscalía interviniente.