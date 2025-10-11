El vecino del barrio San Jorge Damián Mondaca es parte de la Selección Argentina de Polo en la modalidad Arena, que tiene la segunda edición de su competencia mundial, denominada II FIP Arena World Polo Championship, y de la cual el combinado nacional es parte.

Y con ese seleccionado está el joven lujanense, quien junto a sus compañeros del equipo representativo de nuestro país se encuentra en Estados Unidos compitiendo con gran nivel.

Tal como adelantara LUJANHOY, Mondaca señaló desde el país norteamericano que “vestir la camiseta de la Selección Argentina es un gran honor, no se cómo describirlo. Es algo que se siente, es algo fantástico”.

Con sus raíces en el barrio San Jorge de Luján, Damián Mondaca está desplegando su mejor capacidad como parte del seleccionado nacional de Polo junto a Andrés Lariguet y Francisco Crotto.

Y ellos, en equipo, lograron este viernes una gran victoria ante Guatemala y obtuvieron el pase a la final del evento mundial, que disputarán ante el local Estados Unidos este domingo.

A todo orgullo lujanense, Damián Mondaca intentará traerse para Luján el trofeo en este certamen que reunió a los mejores exponentes de la disciplina.

Argentina venció en este mundial a Francia, Pakistán y Guatemala y obtuvo el pasaje a la instancia final en la que continuarán poniendo toda su garra.

Y nuestra comunidad estará expectante para celebrar al polista lujanense.