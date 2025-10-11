Por la 16° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria igualó el domingo pasado 1 a 1 en su visita a Argentino de Quilmes. El gol lo marcó Tomás Martínez. El local jugó casi todo el partido con 10, pero el Canario no lo aprovechó y quedó a cuatro de la punta del Clausura y a tres de la clasificación al Reducido.

Ahora, por la 17° jornada, el Canario recibió en el Estadio Carlos V a Argentino de Merlo, que venía de derrotar por 1 a 0 a Fénix y ocupaba la 10° posición en el Clausura con 20 puntos y la 3° en la General con 55 unidades.

El partido se jugó este sábado a las 15.30, con arbitraje de Jonathan Barrios. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle optó por el ingreso de Gonzalo Salega por Alejandro Nalerio.

En el inicio Flandria intentó adueñarse de la pelota en el medio y construir juego por intermedio de Bustamante. Pero el trámite fue parejo porque enfrente tuvo a uno de los mejores de la temporada, que con su juego asociado también inquietaba cada vez que salía rápido de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Pero entre el calor y la falta de ideas, el primer tiempo pasó sin pena ni gloria.

En el complemento, en Flandria ingresó Benjamín Giménez con el objetivo de tener mayor movilidad, sorpresa y peso en el área rival. Y de entra nomás, el Canario tuvo el primero tras un error del arquero del conjunto de Merlo Norte, pero nadie pudo empujarla al arco.

Con el correr de los minutos todo se equiparó nuevamente. Y si bien era Flandria el que tomaba la iniciativa, la visita tuvo dos chances muy claras: en la primera salvó Gagliardo un remate desde adentro del área y en el segunda la pelota se fue apenas desviada tras el disparo desde la medialuna del área.

Para buscar variantes, el técnico sacó a Palacio y Salega y puso a Thiago Echagüe y Daniel González. Y los cambios tuvieron su efecto, porque a los 24 minutos Daniel González inició la contra con una larga corrida por la izqueirda y en la puerta del área la tocó al medio para que Bustamente la toque justo, deje desairado a un rival y luego la puntee al arco ante el achique del arquero. Gol y delirio y en el Carlos V.

A media que transcurrían los minutos, los jugadores de la visita fueron tomando temperatura. Así, Argentino de Merlo se quedó con uno menos tras un codazo contra Echagüe.

Sin embargo, el Canario no lo liquidó, le cedió la pelota al rival y terminó sufriendo. Por eso el desahogo tras el pitazo final del arbitro.

Flandria no jugo bien, pero ganó y sigue prendido en la pelea por el Clausura y la clasificación al Reducido. Y no es poca cosa.

El Canario formó con: Maximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Ariel Morales, Fernando Evangelista y Martín Correa; Cristian Ludueña, Bruno Guelfi, Gonzalo Salega y Franco Bustamante; Tomás Martínez y Jonatan Palacio. DT: Arnaldo Sialle.

Lo que viene

Ahora, por la 18° fecha del Clausura, visitará a Brown de Adrogué.